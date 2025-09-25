Pilar Alegría responde a Azcón: "En 2027 le trasladaremos a su hábitat natural, que es la oposición"

La secretaria general del PSOE de Aragón y portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, ha sido una de las dianas a las que ha apuntado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en sus respuestas al portavoz parlamentario del PSOE, Fernando Sabés. Acusándole de "huir" de la política aragonesa cuando fue nombrada ministra del Gobierno de Sánchez, y criticando que el ministerio que dirige haya dotado con dos millones de euros al circuito de Montmeló y no al aragonés de Motorland, Azcón se ha dirigido a su futura rival en las urnas y la ministra le ha respondido que "en 2027 le trasladaremos a su hábitat natural, que es la oposición".

Alegría ha asegurado que Azcón "solo está cómodo haciendo oposición y en la confrontación". "El presidente de Aragón solo está cómodo haciendo oposición, al PSOE, a Pedro Sánchez, de manera casi obsesiva a Pilar Alegría, a las familias que escolarizan a sus hijos e hijas en la escuela pública, a los aragoneses que utilizan la sanidad pública, al 99% de los aragoneses que son clase media y clase trabajadora. Lo que acabamos de comprobar es que tenemos un presidente del Gobierno de Aragón que ni está ni se le espera. Únicamente vive de las rentas del anterior Gobierno de Javier Lambán y solo está cómodo desde la oposición y la confrontación. Pero puede estar tranquilo porque en 2027 le trasladaremos a su hábitat natural", ha dicho la líder socialista en la comunidad.

Para Alegría, el reguero de propuestas que dejó el presidente aragonés en la primera sesión del debate del estado de la comunidad "es igual a cero", y le ha reprochado que su principal anuncio, la construcción de un nuevo hospital Royo Villanova en Zaragoza, ya la anunció el presidente Lambán. "Como vive de las rentas del anterior Gobierno del señor Lambán, ese mismo anuncio lo llevaba el PSOE en el programa electoral y el propiopresidente Lambán en 2023 dio ya ese anuncio", ha reprochado.

Además, ha denunciado la concertación del Bachillerato como una medida "que segrega una vez más a las familias y especialmente a las que siguen necesitando un mayor número de plazas públicas". "Y estamos viendo ese anuncio de la gratuidad de cero a tres años y lo que le recuerdo es que está cerrando aulas de 3 años", ha criticado Alegría.

Preguntada por si tendría Azcón que adelantar las elecciones si no aprueba los presupuestos, Alegría ha recordado las palabras de Feijóo. "Su propio líder de filas, el señor Feijóo, dijo que a partir de dos presupuestos prorrogados lo que tienen que hacer es convocar elecciones. Si el señor Azcón hace caso a su líder de filas, él verá si tiene la capacidad de aprobarlos y que tome la decisión que tenga que tomar: en el PSOE estamos preparados. Que las convoque en el 2027 o en el 2026 nuestra respuesta es que estamos preparados para esas elecciones y, sobre todo, para ganarlas", ha insistido.