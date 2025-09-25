PP y Vox siguen lejos de aprobar las cuentas, pero Azcón exhibe su proyecto

La gran incógnita sobre el futuro político de Aragón sigue sin despejarse después de la segunda jornada del debate del estado de la comunidad. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, siguió desgranando su proyecto político, exhibiendo sus prioridades, como la construcción de viviendas en Zaragoza con un nuevo anuncio para el barrio de Arcosur, pero volvió a marcar las diferencias con su exsocio de Gobierno y el único que puede aprobarle los presupuestos de 2026, la ultraderecha de Vox. Aunque ni el presidente del Ejecutivo aragonés ni el portavoz parlamentario de la formación de extrema derecha dijeron ayer que no firmarán unos presupuestos juntos, sus posturas políticas siguen alejadas y queda todavía un trecho muy largo por recorrer si es que algún día se produce el acuerdo. Del mismo modo, la incógnita sobre un hipotético adelanto electoral sigue en el aire.

El PSOE de Aragón envió a todos sus líderes al hemiciclo aragonés para recalcar que «están preparados» si la cita con las urnas llega antes de tiempo. La secretaria general y portavoz de Sánchez, Pilar Alegría, valoró las declaraciones del presidente Azcón después del estreno de su portavoz, Fernando Sabés, en el debate más importante del año en la comunidad.

El debate de política general en la comunidad autónoma deja prácticamente quince horas de diálogo parlamentario en las que las posiciones de unos y otros no se han movido. Azcón sigue igual de solo que antes de ayer, aunque agradeció los guantes enviados tato por Teruel Existe como por el PAR. A sus portavoces, Tomás Guitarte y Alberto Izquierdo, les reconoció que los votos «no dan» para conformar un Ejecutivo bicolor que diera estabilidad política a Aragón. Izquierdo se mostró proclive a formar parte de ese hipotético Consejo de Gobierno que no será, mientras Guitarte reclamó un cambio de modelo, menos centralizado en Zaragoza, menos extractivista y más ecologista, una cuestión algo más alejada de los postulados del Partido Popular de Jorge Azcón. En cualquier caso, unos y otros saben que al PP solo le faltan siete votos. Los siete votos de Vox.

Nolasco dejó claro que venderá caro su apoyo. De nuevo, las viejas reclamaciones de la ultraderecha volvieron a la palestra. Las críticas al «Pacto Verde», las peticiones para dragar los ríos, la negación de la violencia machista o la insistencia en vincular la inmigración con la delincuencia y la inseguridad. Desde el PAR le llegó al portavoz de Vox el espejo de sus argumentos xenófobos. Dijo Alberto Izquierdo que cuando los inmigrantes son «rubios y ricos no son delincuentes», pero que cuando son «negros y pobres sí lo son».

«Ge-no-ci-dio»

Lejos de las bancadas de los hipotéticos socios del PP, la izquierda centró sus dardos en las políticas «plegadas a los intereses de las multinacionales, a los lobbys energéticos». Desde el PSOE a Izquierda Unida, pasando por Chunta Aragonesista y Podemos, todos los portavoces denunciaron que a Azcón le cueste pronunciar la palabra «genocidio» para referirse a la dramática masacre que Israel está perpetrando en Gaza. «Repita conmigo: ge-no-ci-dio», le invitó el portavoz socialista, Fernando Sabés. Azcón evitó darle el gusto a la bancada de la izquierda y aseguró que sol el Tribunal Penal Internacional puede calificar unos hechos de genocidio, aunque reconoció que él «no ha negado ni negará que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio».

Criticaron las izquierdas los «recortes» en unos servicios públicos que siguen necesitando de más inversiones y denunciaron la privatización de los servicios públicos o la anunciada extensión de los conciertos hasta el Bachillerato.

En las filas socialistas, el debate del estado de la comunidad sirvió también para reflejar esa bicefalia que tanto cuesta encajar en los partidos. Llegó la secretaria general del PSOE Aragón para arropar a su portavoz parlamentario, Fernando Sabés, rodeada de todo el aparato orgánico del partido. Con su secretaria de Organización, el portavoz de la Ejecutiva, el presidente del partido y los secretarios provinciales. El PSOE se dice «preparado» ante un hipotético adelanto electoral, pero se enfrenta de forma evidente al vacío de que su líder no pueda medirse directamente con su futuro rival electoral, Jorge Azcón.

La apuesta por la vivienda

Después de una primera sesión del debate en la que el presidente del PP quiso dejar un sello social, con sus anuncios en materia sanitaria y educativa, con el impulso al nuevo Royo Villanova, el centro de salud en Arcosur o la gratuidad de la enseñanza de cero a tres años, Azcón miró a su capital para anunciar mil nuevos pisos precisamente en Arcosur. La política del ladrillo, siempre vinculada al PP, será también la seña de identidad de este Gobierno del PP que, eso sí, se erige como el garante del derecho a la vivienda asequible, en contraposición a la labor realizada por el anterior Ejecutivo aragonés. Con la guerra de cifras de nuevo protagonizada entre el presidente aragonés y el exconsejero de Vertebración, José Luis Soro, los populares subrayaron su compromiso para poner más de 5.000 viviendas en el mercado esta legislatura.

Y aún apuró el debate Azcón con otro anuncio, vinculado a la gestión de emergencias. Esa que consigue de vez en cuando arañar un consenso en las Cortes de Aragón. El Gobierno subirá en 15 millones su plan de emergencias hasta 2031. Pero con estos anuncios y pese a todo el debate, la gran incógnita sigue sin despejarse. Tampoco hay fecha, tras el debate, para saber cuándo llegará el techo de gasto al Parlamento aragonés. La vida sigue en Aragón y el debate no ha sido un punto de inflexión.