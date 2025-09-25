El pueblo de Aragón elegido por 'National Geographic' como un destino otoñal perfecto para los amantes del arte.

Aragón es un destino perfecto para una escapada de fin de semana en cualquier estación. Tanto en verano, con sus pueblos con encanto y rutas senderistas; como en invierno, con las pistas de esquí, balnearios y acogedores hoteles rurales, la comunidad tiene mucho que ofrecer. El otoño también es un momento perfecto para disfrutar de propuestas que combinan deporte, ocio y cultura.

La revista National Geographic ha señalado un rincón muy especial, a solo 40 kilómetros de Zaragoza, como destino otoñal imprescindible para los amantes del arte. Se trata de Fuendetodos, un pequeño pueblo de apenas 140 habitantes, cuna de uno de los genios más universales de la pintura: Francisco de Goya y Lucientes.

En un extenso reportaje titulado El pueblo con 140 habitantes que es cuna de un artista que cambió para siempre el mundo del arte”, la publicación recuerda cómo el pintor Ignacio Zuloaga rescató a Fuendetodos del olvido en 1913 al comprar y restaurar la casa natal de Goya, convirtiéndola en destino de peregrinaje cultural. “Vio lo que otros no podían ver: la cuna de un genio universal”, destaca el artículo.

Casa natal de Francisco de Goya en Fuendetodos, Zaragoza. / SE

¿Qué ver en Fuendetodos?

Goya nació en Fuendetodos el 30 de marzo de 1746, siendo “un bebé más entre cinco hermanos”. "Nadie sospechaba entonces que ese niño pintaría monstruos nacidos de la razón y retrataría las miserias de reyes y nobles”, explica. El pueblo, ligado para siempre al genio, conserva la casa natal donde “estos mismos muros de piedra guardan el secreto de los primeros meses de vida de Goya”. Allí se recrea el ambiente de su infancia con muebles de época y enseres de labranza.

La revista propone completar la visita en el Museo del Grabado, donde se exhiben sus cuatro series de grabados: Los Caprichos, Los Desastres de la Guerra, La Tauromaquia y Los Disparates. En sus salas, brilla especialmente El sueño de la razón produce monstruos, una de sus estampas más universales.

Mural de arte urbano en Fuendetodos. / AYUNTAMIENTO DE FUENDETODOS

La nueva escultura de Goya

El pueblo no solo respira historia y tradición, sino que en sus calles también hay cabida para el arte urbano. “23 obras transforman fachadas y puertas en galerías al aire libre, eco contemporáneo de las Pinturas Negras", recuerda el artículo.

Cada septiembre, la Fiesta Goyesca rinde homenaje al maestro con encuentros culturales y artísticos. Este año, el homenaje ha sumado una nueva pieza, “una escultura creada por Antonio López y Andrés Ibáñez”, ubicada entre la casa natal y la Sala Zuloaga.

Antonio López inaugura su escultura de Goya en Fuendetodos / EFE / JAVIER BELVER

De este modo, Fuendetodos demuestra que “no hay artista universal sin pueblo pequeño. Y sin memoria”, finaliza.