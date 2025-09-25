Sabés responde a Azcón: "El PSOE no permitirá que siga manipulando y utilizando la memoria de Javier Lambán"

El premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales que recibirá el expresidente socialista Javier Lambán a título póstumo ha marcado el inicio de la segunda sesión del debate del estado de la comunidad. El portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Fernando Sabés, ha iniciado su discurso afrontando la respuesta que ayer no dio tras anunciar el presidente aragonés el premio para el político ejeano: "El PSOE no permitirá que siga manipulando y utilizando la figura y la memoria de Javier Lambán". Así, Sabés ha recordado que si Lambán estuviera en el hemiciclo, lo haría "en la bancada socialista" y "le repugnaría todo su discurso", en referencia al mensaje trasladado ayer por el presidente aragonés.

La utilización política de la figura del expresidente aragonés ha marcado el inicio de la segunda jornada de debate, con amplia presencia de los representantes políticos del PSOE, con la secretaria general y ministra de Educación, Pilar Alegría, o el expresidente de Aragón, Marcelino Iglesias, escuchando atentamente al portavoz de las Cortes desde el palco de autoridades.

El portavoz socialista le ha reprochado al presidente aragonés su ausencia de momentos claves para Aragón como las tormentas del último verano, y ha defendido que se beneficia de los fondos de la Unión Europea y del Gobierno de España para seguir adelante.