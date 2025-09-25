Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sabés responde a Azcón: "El PSOE no permitirá que siga manipulando y utilizando la memoria de Javier Lambán"

El portavoz socialista defiende el legado y la memoria de Javier Lambán y reprocha al PP y al presidente Azcón el "uso partidista" de la figura del expresidente de Aragón

Fernando Sabés, Marcelino Iglesias y Pilar Alegría, portavoz, presidente y secretaria general del PSOE Aragón, a su llegada a la Aljafería.

Fernando Sabés, Marcelino Iglesias y Pilar Alegría, portavoz, presidente y secretaria general del PSOE Aragón, a su llegada a la Aljafería. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Laura Carnicero

Sergio H. Valgañón

Zaragoza

El premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales que recibirá el expresidente socialista Javier Lambán a título póstumo ha marcado el inicio de la segunda sesión del debate del estado de la comunidad. El portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Fernando Sabés, ha iniciado su discurso afrontando la respuesta que ayer no dio tras anunciar el presidente aragonés el premio para el político ejeano: "El PSOE no permitirá que siga manipulando y utilizando la figura y la memoria de Javier Lambán". Así, Sabés ha recordado que si Lambán estuviera en el hemiciclo, lo haría "en la bancada socialista" y "le repugnaría todo su discurso", en referencia al mensaje trasladado ayer por el presidente aragonés.

La utilización política de la figura del expresidente aragonés ha marcado el inicio de la segunda jornada de debate, con amplia presencia de los representantes políticos del PSOE, con la secretaria general y ministra de Educación, Pilar Alegría, o el expresidente de Aragón, Marcelino Iglesias, escuchando atentamente al portavoz de las Cortes desde el palco de autoridades.

Noticias relacionadas y más

El portavoz socialista le ha reprochado al presidente aragonés su ausencia de momentos claves para Aragón como las tormentas del último verano, y ha defendido que se beneficia de los fondos de la Unión Europea y del Gobierno de España para seguir adelante.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Estas son las tres zonas de Zaragoza donde se probará una novedosa técnica para 'repeler' los grafitis
  2. Félix Tena, de fundar Imaginarium a los bocatas gourmet: 'El nuevo lujo es lo humano
  3. La acequia que se transformó en avenida y el camino que sigue 'regando' Zaragoza
  4. El famoso restaurante de La Magdalena donde comió Bunbury tras su concierto en Zaragoza
  5. La familia Morte es la única que opta a renovar el Parque de Atracciones de Zaragoza
  6. El pueblo templario más espectacular de España está en Aragón y tiene un castillo medieval a más de mil metros de altura
  7. Paso definitivo para el derribo de la antigua estación del Portillo de Zaragoza: estos son los plazos del traslado a Delicias
  8. Así son los complejos de ocio que el futuro gestor del Parque de Atracciones de Zaragoza tiene en Argentina

Vivienda, salud mental y desempleo: Caritas Aragón invirtió más de 17 millones en 2024 para atender a casi 19.000 personas

Vivienda, salud mental y desempleo: Caritas Aragón invirtió más de 17 millones en 2024 para atender a casi 19.000 personas

El Gobierno de Aragón comprará suelo a Ibercaja en Arcosur para promover mil viviendas más en Zaragoza

El Gobierno de Aragón comprará suelo a Ibercaja en Arcosur para promover mil viviendas más en Zaragoza

Sabés responde a Azcón: "El PSOE no permitirá que siga manipulando y utilizando la memoria de Javier Lambán"

Sabés responde a Azcón: "El PSOE no permitirá que siga manipulando y utilizando la memoria de Javier Lambán"

El pueblo de Aragón elegido por 'National Geographic' como un destino otoñal perfecto para los amantes del arte

El pueblo de Aragón elegido por 'National Geographic' como un destino otoñal perfecto para los amantes del arte

Así serán las nuevas oficinas en la estación Delicias de Zaragoza: 4.500 metros cuadrados en desuso desde 2003

Así serán las nuevas oficinas en la estación Delicias de Zaragoza: 4.500 metros cuadrados en desuso desde 2003

Condenado un ladrón por 'zancadillear' a su víctima para robarle el Iphone en Zaragoza

Condenado un ladrón por 'zancadillear' a su víctima para robarle el Iphone en Zaragoza

Centros de datos de Microsoft: luz verde al proceso de expropiación en Zaragoza y Villamayor

Centros de datos de Microsoft: luz verde al proceso de expropiación en Zaragoza y Villamayor

La odisea de ir y volver en bus hasta Plaza para trabajar: "Pierdo tres horas al día y encima no hay ninguna seguridad"

La odisea de ir y volver en bus hasta Plaza para trabajar: "Pierdo tres horas al día y encima no hay ninguna seguridad"
Tracking Pixel Contents