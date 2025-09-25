Vivienda, salud mental y desempleo: Caritas Aragón invirtió más de 17 millones en 2024 para atender a casi 19.000 personas

Cáritas Aragón destinó en 2024 un total de 17.033.623,94 euros para acompañar a 18.747 personas afectadas por la falta de ingresos, desempleo, carencia de vivienda o problemas de salud mental, según se recoge en la Memoria anual presentada este jueves.

El informe refleja un agravamiento de las condiciones de vida de quienes ya estaban en situación de pobreza y constata que la vivienda continúa siendo uno de los principales factores de exclusión.

La inversión realizada supone un 3,67% más que en el ejercicio anterior, aplicada a recursos y proyectos sociales, así como a programas de cooperación internacional, sin embargo el número de personas atendidas es un 9,21% menor a las de 2023.

La entidad advierte de que las dificultades no son coyunturales, sino estructurales, derivadas de modelos económicos que han generado precariedad durante décadas, y reclama políticas sociales integrales que pongan en el centro a las personas y sus derechos.

El Programa de Acogida y Asistencia atendió a 12.616 personas, con un peso destacado de las ayudas económicas relacionadas con vivienda —alquiler, suministros y equipamiento— que representaron en torno al 50% de las demandas. En total, se destinaron más de tres millones de euros a cubrir necesidades básicas como alimentación, ropa, salud y educación.

Un dato relevante también de la Memoria es que cerca del 40% de las personas acompañadas se encontraban en situación administrativa irregular, un factor que multiplica por tres el riesgo de pobreza y exclusión. Muchas de ellas trabajan en la economía sumergida, en el medio rural, en tareas del hogar o en cuidados, desempeñando un papel económico y social fundamental pese a sus limitadas oportunidades.

En materia de empleo y economía social, Cáritas destinó 5.447.777,79 euros a programas de inserción laboral. En ellos participaron 3.315 personas, de las cuales 840 lograron acceder a un puesto de trabajo. La entidad se ha consolidado como una promotora clave de empresas de inserción en Aragón, impulsando un modelo económico que prioriza a las personas y el cuidado de la vida.

La labor de Cáritas fue posible gracias a 2.085 personas voluntarias y 325 profesionales contratados. Además, se destinaron 648.725,45 euros a proyectos de cooperación internacional y ayuda humanitaria en distintos países.

El presidente de Cáritas Aragón, Carlos Gómez Bahillo, recuerda que “estamos en el año jubilar de la esperanza” y llama a la sociedad a “sumar voluntades para convertir en lugar de encuentro y concordia el trabajo a favor de los invisibles y descartados”.

Según Gómez Bahillo, la Memoria es “la mejor prueba de lo lejos que podemos llegar cuando trabajamos unidos en defensa de la dignidad de la persona y por el bien común”, y agradece el apoyo de empresas, instituciones, socios, donantes y administraciones.