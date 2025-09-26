Más de 300 científicos celebrarán en Zaragoza la Noche Europea de los Investigadores

La plaza del Pilar se transforma este fin de semana en un auténtico laboratorio al aire libre con motivo de la celebración de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras 2025. Se trata del mayor evento europeo de divulgación científica, que se celebra simultáneamente en más de 30 países y que en Zaragoza ha reunido a más de 300 científicos y científicas de 30 entidades aragonesas. Estos persiguen, a través de más de 70 actividades gratuitas dirigidas a todos los públicos, acercar la ciencia a la sociedad.

La consejera de Empleo, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez Forniés, ha asistido junto con la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, a la inauguración de esta cita con la ciencia, que “por primera vez ha coordinado el Gobierno de Aragón en colaboración con la Universidad de Zaragoza y el CSIC, y en el que, también por primera vez, se han unido todas las Instituciones de investigación aragonesas en el marco único de la Plaza del Pilar para divulgar la ciencia de excelencia que hacemos en Aragón”, ha afirmado la consejera Pérez Forniés.

Pérez Forniés ha subrayado que “la ciencia no solo transforma nuestro presente, sino que construye el futuro". "Eventos como este demuestran que la investigación puede ser cercana, divertida y profundamente inspiradora", ha señalado. Así, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico con la ciencia: “Queremos que Aragón sea un referente en investigación, y para ello es fundamental apoyar tanto a nuestros centros como a los investigadores que hacen posible estos avances. Y en el Gobierno de Aragón apostamos por la ciencia porque sabemos que es la fuerza hace que la sociedad avance”.

La edición de este año tiene como lema “La Ciencia Contraataca”, coincidiendo con el desfile de Star Wars en Zaragoza y la participación de la Legión 501, que acercará a los icónicos personajes galácticos al mundo de la investigación. Una aventura intergaláctica, con actividades destacadas como talleres sobre inteligencia artificial, salud, arqueología experimental, energía sostenible y química galáctica para todas las edades, “con especial atención a niños y jóvenes, porque con estos grandes eventos queremos inspirar en ellos vocaciones científicas y despertar su curiosidad por el conocimiento. Que puedan verse reflejados en nuestros investigadores y sepan que desde la ciencia se puede transformar el mundo”, ha concluido Pérez Forniés.

Los actos se extenderán hasta las 20.30 horas de hoy viernes y continuarán este sábado 27 de septiembre de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, bajo una carpa de 600 metros cuadrados instalada en la Plaza del Pilar. Las más de 70 actividades interactivas se han organizado en cinco áreas temáticas: tecnología, energía y espacio, salud, ciencias agroambientales y humanidades.

La programación se extiende también a Huesca y Teruel, con actividades organizadas por el CEFCA, Dinópolis y el Laboratorio Subterráneo de Canfranc. Además, la Universidad de Zaragoza celebra por sexto año consecutivo la Noche Europea en sus tres campus, gracias al proyecto europeo G9-SCIENCE4ALL.