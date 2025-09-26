Aragón alega a la quita de la deuda pero dice que no la aceptará aunque se incluyan sus demandas

El Consejo de Gobierno ha aprobado un acuerdo por el que toma conocimiento de las alegaciones presentadas al Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común, esto es, para la condonación de la deuda que propone el Gobierno de España, un proyecto que se encuentra actualmente en trámite de audiencia e información pública.

En el escrito, el Ejecutivo autonómico señala que la iniciativa del Gobierno central "no responde a la necesidad real de las comunidades", que pasa por una "reforma integral del sistema de financiación autonómica", y que además "vulnera principios constitucionales como la igualdad, la solidaridad interterritorial, la estabilidad presupuestaria y la interdicción de la arbitrariedad".

El documento aprobado advierte de que la denominada condonación es en realidad "una mera subrogación de deuda en favor del Estado", lo que en la práctica "redistribuye cargas entre territorios de forma desigual y perjudicial para Aragón", consideran.

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha sido la encargada de anunciar estas alegaciones y ha señalado que "Aragón debería recibir 485 millones de euros más si se aplicaran criterios como el sobreendeudamiento real" de las comunidades autónomas, por encima de los 2.100 millones de quita de la deuda que planteaba el Ministerio de Hacienda.

Sin embargo, preguntada por si la DGA aceptaría la quita si el Gobierno de España aceptara las alegaciones aragonesas, es decir, ese incremento de 485 millones más y se abriera la utilización de los recursos a gasto social, Vaquero ha sido clara: "Es imposible, porque el modelo que plantea el ministerio no lo permite. Habría que cambiarlo todo otra vez".

Así, la portavoz del Gobierno del PP sí ha considerado que el proyecto final de la reforma del sistema de financiación autonómica "sí que puede ser hablar de la reestructuración de la deuda", pero ha incidido en que "el modelo planteado (por el Gobierno de Sánchez) es en sí totalmente discriminatorio". "Se sigue sin responder a las necesidades de financiación de Aragón. Comunidades autónomas como Andalucía, la Comunidad Valenciana o Cataluña salen beneficiadas, pero no Aragón", ha recalcado Vaquero.

De este modo, desde el Gobierno de Aragón alejan la posibilidad de aceptar la quita de la deuda, aunque el Gobierno de España acepte las alegaciones presentadas. "En el fondo y en la forma no responde a lo que necesita Aragón porque se ha hecho por criterios políticos e insolidarios", ha zanjado Vaquero.

Las alegaciones de Aragón

Según las estimaciones incluidas en las alegaciones, cada aragonés vería incrementada su deuda per cápita en 253 euros, mientras que en comunidades como Cataluña o Castilla-La Mancha se reduciría en varios cientos de euros por habitante.

Asimismo, el Gobierno de Aragón pone de relieve el "origen político de la medida, vinculada a acuerdos de investidura entre ERC y el PSOE, y denuncia la ausencia de una justificación técnica suficiente".

La metodología de reparto, sostiene el Ejecutivo de Jorge Azcón, "es arbitraria y distorsiona el espíritu de la norma", ya que premia a comunidades con mayor endeudamiento y penaliza a aquellas que han mantenido una gestión financiera más responsable.

Las alegaciones subrayan que la propuesta genera un riesgo moral al desincentivar la responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas.El Ejecutivo aragonés también critica que el anteproyecto no ha sido consensuado con las comunidades autónomas ni ha contado con trabajos preparatorios que permitiesen debatir de manera rigurosa los criterios de reparto.

La iniciativa se trasladó cerrada al Consejo de Política Fiscal y Financiera de febrero de 2025, "sin margen para la negociación real", consideran en el Gobierno autonómico del PP. Asimismo, desde el Ejecutivo aragonés insisten en que "la condonación no permitirá destinar el ahorro en intereses a mayor gasto social, ya que la regla de gasto impide que los recursos liberados puedan utilizarse para reforzar servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales", en contra de lo que defiende el Gobierno de España.

Por ello, solicitan la suspensión de la tramitación del anteproyecto en tanto no se aborde de forma paralela y prioritaria una reforma del modelo de financiación que garantice recursos suficientes para la prestación de los servicios públicos fundamentales y una distribución justa y equilibrada entre territorios.