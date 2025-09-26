Aragón se reivindica como destino industrial de inversiones chinas en la VII Noche de Automoción

Más de 500 invitados entre directivos de empresas, profesionales del sector del automóvil y representantes de organizaciones públicas y privadas relacionadas con esta actividad han asistido esta tarde en Zaragoza a la VII Noche de Automoción y Movilidad de Aragón. Se trata de una edición especial en la que, además de valorar, como cada año, el compromiso de las personas y empresas que forman parte de este ecosistema en la comunidad, se ha puesto de relieve la incipiente pero cada vez más afianzada relación económica y empresarial entre China y Aragón, donde ya hay varios proyectos industriales en ciernes relacionados con el sector del automóvil.

El evento, iniciativa del Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón (CAAR), se ha consolidado como un encuentro de referencia que reconoce la excelencia de un colectivo y su importancia en la economía aragonesa, al emplear a 34.000 personas, facturar 12.000 millones de euros al año y ser el artífice de un tercio de todas las exportaciones de la comunidad autónoma. Este potencial se ha puesto de manifiesto, además, ante una nutrida representación de empresarios de gigante asiático como parte de la delegación que ha acompañado al embajador de China, Yao Jing, presente en Zaragoza para recoger uno de los galardones.

Como es habitual, la gala ha estado protagonizada por la entrega de los VII Premios de Automoción y Movilidad de Aragón. Así, las menciones especiales se han otorgado al embajador de China en España, Yao Jing, por construir puentes entre China y Aragón y su apoyo para que empresas chinas se instalen en la comunidad; y a Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, por haber situado a la región en un lugar relevante del mapa internacional para recibir proyectos del sector automoción y del ámbito tecnológico que constituyen una oportunidad de especialización y progreso para el futuro de la comunidad.

En cuanto al resto de las categorías habituales, el Premio CAAR a la Innovación de Producto (electromovilidad) recayó en CIRCE. El Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos lleva más de 30 años apostando por la I+D+i aplicada a la energía y la movilidad sostenible. Entre sus hitos recientes destaca el lanzamiento de nuevos sistemas de recarga por inducción para vehículos eléctricos, una tecnología que permite cargar sin cables, con mayor comodidad y seguridad.

También ha desarrollado una planta piloto industrial para el procesado de baterías, lo que abre la puerta a soluciones pioneras en economía circular y gestión de recursos críticos. Además, ha lanzado un software especializado de simulación y optimización para la integración de vehículos eléctricos en la red eléctrica y ha inaugurado un laboratorio de visión artificial.

El Premio CAAR a la Innovación de Proceso Industrial (industria 4.0) es para Schmitz Cargobull, líder europeo en fabricación de semirremolques, desde su planta de Figueruelas ha protagonizado una innovación única en los procesos industriales del sector: el desarrollo de un AGV específico para mover semirremolques de más de 13 metros y hasta 11 toneladas de una estación a otra en la línea de producción, una tarea que hasta ahora se venía haciendo manualmente.

Esta solución incrementa la capacidad de la línea en un vehículo adicional por día; reduce los tiempos y mejora la productividad; aumenta la ergonomía y seguridad laboral de los operarios al eliminar esfuerzo y riesgo físico; y digitaliza el proceso con incidencias y estadísticas en tiempo real, colocando a Schmitz Cargobull como pionera mundial en la automatización de procesos de ensamblaje de vehículos industriales.

Otros premiados

Además, el Premio CAAR a la Sostenibilidad Empresarial, en la categoría gran empresa, es para Fersa Bearings. Su apuesta por la sostenibilidad como motor de innovación y competitividad empresarial se ha traducido en valiosas acciones que ponen en el centro a las personas, el planeta y la sociedad. Respecto a su plantilla, cuenta con el certificado Great Place to Work, un plan de igualdad, un programa de bienestar 360º y un protocolo de prevención frente al acoso laboral, reforzado con un canal de denuncias confidencial.

En cuanto al medio ambiente, Fersa ha hecho de la lucha contra el cambio climático un pilar estratégico y ha implantado medidas para reducir emisiones de CO2, impulsar el uso de renovables y desarrollar proyectos de economía circular. En gobernanza y ética, el año pasado lanzó su política de derechos humanos corporativa y su código de conducta asegura transparencia, integridad y confianza en sus relaciones con empleados, clientes y proveedores.

El Premio CAAR a la Sostenibilidad Empresarial, categoría pyme, fue para Serma. Con más de 40 años de trayectoria, Serma ha demostrado que una pyme familiar puede convertirse en un referente en sostenibilidad. En el ámbito social, su programa Serma Bienestar integra acciones de salud física y emocional, igualdad de género, conciliación y desarrollo profesional. Además, impulsa proyectos solidarios para garantizar la nutrición infantil en familias vulnerables. En el área medioambiental, el 90% de la maquinaria que comercializa ya es eléctrica, fue pionera en entregar equipos de hidrógeno y su nuevo edificio de automatización es un hub de innovación sostenible. En cuanto al buen gobierno, cuenta con un canal ético independiente, un comité de seguridad y salud integrado en la dirección y un sistema sólido de diálogo con empleados, clientes y proveedores. En Aragón ha liderado la elaboración de la primera Guía de Seguridad en Maquinaria de Manutención, una referencia en prevención laboral.

Además, Jorge Blanchard recibió el premio CAAR a Dirigente del año. El director general del Grupo CEFA recibe el galardón por su liderazgo transformador al frente de este conjunto empresarial aragonés con 80 años de historia que se ha consolidado como referente nacional e internacional en la fabricación de componentes plásticos para automoción. Bajo su dirección, el grupo ha alcanzado una dimensión global, diversificando su actividad a través de empresas como Celulosa Fabril (CEFA), Algontec, Módulos Ribera Alta (MRA), Ergomaq y Moontech que aglutinan a más de 730 empleados y una facturación prevista para este año superior a los 200 millones de euros. Blanchard también ha sido presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Aragón (AEFA), donde ha impulsado la profesionalización, la formación y la colaboración entre empresas del territorio.

Su visión estratégica, compromiso con la innovación y capacidad para generar valor industrial en Aragón lo convierten en un merecedor indiscutible de este reconocimiento. Entre los asistentes al acto han estado Mar Vaquero, vicepresidenta del Gobierno de Aragón, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, así como responsables de distintas asociaciones empresariales nacionales y regionales y de los sindicatos.

El evento cuenta con la colaboración de Ibercaja Banco, Randstad, Auren, TÜV Rheinland, Fundación Ibercaja y Arex, además del Instituto Confucio de la Universidad de Zaragoza. Con 132 socios, el Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón (CAAR) es la principal organización representativa del sector de automoción y movilidad en la comunidad autónoma de Aragón. Aglutina a todo un ecosistema que constituye una de las mayores concentraciones de capacidad industrial, conocimiento y talento del sur de Europa, compuesto por más de 300 empresas en las que trabajan 34.000 personas, el 27% de todas las ocupadas en la industria aragonesa y que concentran un volumen de negocio de casi 12.000 millones de euros, casi un 30% del PIB de la comunidad.