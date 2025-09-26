El área de servicio que está a un paso de Aragón y triunfa por sus torreznos: "El más romántico de España"

Cuando nos ponemos manos al volante y salimos hacia nuestro destino, muchos de nosotros hemos dicho u oído la famosa frase de: "Aquí seguro que se come bien, se ven muchos camiones". Y, efectivamente, ¿quién va a saber más sobre gastronomía en la carretera que aquellos que se pasan su vida recorriéndola?

Los camioneros tienen un olfato gastronómico infalible. Pasan horas al volante, recorren miles de kilómetros y conocen las rutas como la palma de su mano, lo que los convierte en unos buenos referentes gastronómicos. No buscan lujos ni artificios, sino que prefieren la comida casera, con buenas raciones y de calidad. Por lo tanto, no es de extrañar que la opinión de los camioneros sea una garantía de la calidad de los restaurantes en las rutas por carretera.

Los viajes por carretera necesitan de paradas obligatorias cuando los trayectos son largos. Poder estirar las piedras, desvansar y picar algo para continuar el viaje se hace obligatorio. En el regreso de Madrid hacia Zaragoza, a la altura de la localidad de Algora, hay un área de servicio donde hacen uno de los mejores torreznos que se pueden probar en plena carretera. Se trata del restaurante ubicado en el kilómetro 112, más conocido como el área de servicio 112.

Un torrezno muy romántico

Este restaurante se ha convertido en parada obligatoria para muchos creadores de contenido que acuden de propio para probar sus famosos torreznos. "No soy camionero, pero aquí se come bien", ese es el veredicto de Víctor Prous, un influencer gastronómico que cuenta con casi medio millón de seguidores entre sus perfiles de Instagram y TikTok.

El plato estrella de este bar son los torreznos que los elaboran de una forma única. Utilizan panceta con denominación de origen de Soria que someten a tres procesos de cocción durante algo más de hora y media. Después de un confitado a baja temperatura, se pasa por un segundo horneado y después se le da un golpe final a 250 grados con lo que consiguen su espectacular suflado.

Durante todo el año, este restaurante vende cerca de 30.000 unidades. "Lo más importante para que un torrezno suelte es que se seque. Cuanto más seco está, más sube", afirma el regente del bar en el vídeo de Víctor. La ración tiene un precio de nueve euros y viene acompañada de pan con tomate. "Con esto alimentas a una familia", bromea Víctor Prous. Este creador de contenido gastronómico resalta lo increíblemente crujiente que está la corteza y la ternura de la carne interior.

"Puedes separar la corteza de la carne con los dedos. Tú te vas al chino de abajo de tu casa y esto no lo puedes hacer", sentencia sobre la calidad de este torrezno. Prous no dudó en degustar otro de los clásicos del Área de Servicio 112: su tortilla de patatas con torreznos acompañada de un pan de horno de leña que tiene un precio de 4,50 euros.