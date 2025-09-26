Ni cerca ni lejos: el PP señala a Montero y a Vox como condicionantes para aprobar los presupuestos de 2026

Dos días de debate del estado de la comunidad no han servido ni para acercar ni para alejar las posibilidades de que el Gobierno de Aragón apruebe los presupuestos de 2026. Las cosas están, más o menos, como antes. La portavoz de Gobierno autonómico, Mar Vaquero, ha evitado responder a si ve la aprobación de las cuentas más próxima o más alejada, pero ha insistido en que "el Ejecutivo aragonés quiere aprobar un presupuesto" y, ha defendido, ha quedado claro cuál es su proyecto, con el completo listado de promesas desgranado por el presidente de Aragón, Jorge Azcón.

Un nuevo hospital Royo Villanova en Zaragoza, rebajas fiscales, nuevos centros de salud en distintos puntos de Aragón o una subida del 9% en el apartado educativo forman parte del proyecto político que ha defendido Jorge Azcón y que, ha recalcado Vaquero, solo podrá ejecutarse si se aprueban unos presupuestos.

La portavoz del Ejecutivo del PP ha sido clara y ha apelado a la "responsabilidad" que tienen todos los grupos parlamentarios para poder hacer realidad todas esas inversiones. "Lo importante es la coherencia. Si Vox apoyó los presupuestos de 2024 y ahora tenemos unos que los mejoran y ya hay concreción sobre los proyectos que se quieren impulsar, y Vox no se ha mostrado en contra de esos proyectos, hay que apelar a la responsabilidad", ha declarado Vaquero.

"El Gobierno quiere un presupuesto para Aragón. Es necesario un nuevo presupuesto para Aragón: ya pudieron conocer todos los proyectos en edudación, sanidad, vivienda, la bajada de impuestos... Y para ello se necesita un presupuesto", ha insistido. "Vox sabe que para ponerlos en marcha es necesario un presupuesto: ¿quiere que los impulsemos? No vale decir que no hacen falta unas cuentas. Al revés. Si Abascal a Sánchez le exige un presupuesto, aquí también lo necesitamos", ha zanjado la vicepresidenta y portavoz.

Pendientes de la ministra Montero

Por otro lado, el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, anunció en agosto que este mes de septiembre llevaría el techo de gasto a las Cortes de Aragón. Esta previsión inicial no se ha cumplido, pero la portavoz del Gobierno ha subrayado que "la intención de aprobar el techo de gasto entre finales de septiembre y principios de octubre se mantiene".

Sin embargo, ha recordado Vaquero, "no se ha celebrado todavía el Consejo de Política Fiscal y Financiera que tiene que convocar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero". Aunque la "intención" sea cumplir esos plazos marcados por el consejero de Hacienda, desde el Ejecutivo matizan que están a la espera de la convocatoria de Montero "para poder afinar las cuentas". "Tenemos preparado el presupuesto, pero para poder afinar necesitamos que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para conocer el techo de gasto", ha subrayado.

Sin calendario de reuniones con los partidos

A la presentación del techo de gasto, deberá seguir el diálogo con los grupos. Así lo ha confirmado la portavoz del Gobierno de Aragón, aunque ha reconocido que "no hay ningún calendario de reuniones". El PP necesita los apoyos del resto de formaciones parlamentarias para poder sacar adelante sus cuentas, pero por el momento, no se han iniciado las negociaciones.

"Primero presentaremos el techo de gasto y, a partir de ahí, comenzaremos el periodo de negociación con los grupos para la aprobación de los presupuestos", ha explicado Vaquero.