La DO Cariñena ‘pisa fuerte’ y brinda por la tradición

Un año más la localidad de Cariñena celebra su tradicional Fiesta de la Vendimia, y ya van 59. Esta última edición reúne importantes novedades, como su recién estrenada declaración como Fiesta de Interés Nacional o la ampliación del programa de dos días a tres. Todo ello, coincidiendo con el año en que Cariñena ostenta el título de Ciudad Europea del Vino 2025.

Hoy da comienzo una fiesta que rememora la ancestral costumbre de agradecer a la naturaleza sus frutos, rindiendo homenaje a los viticultultores y bodegas que elaboran El Vino que Nace de las Piedras, lema que identifica a toda la producción de la denominación por sus característicos suelos pedregosos.

Una programación variada

El pistoletazo de salida de la celebración llegará esta tarde con su acto más característico: la Exaltación del Vino. Se trata de un emotivo momento en torno al pisado de uvas, al son de la Jota de los Toros, este año protagonizado por Maribel Cortés Losilla y Candela Pérez Cortés, de la localidad de Longares. El mosto extraído será bendecido por el párroco de la localidad y ofrecido al patrón, Santo Cristo de Santiago.

A continuación, el invitado de honor, Ángel Expósito, pronunciará ante el público congregado en la plaza un discurso en homenaje al vino y accionará el interruptor que hará brotar vino de la fuente de la Mora, en lugar de agua, durante toda la jornada y el fin de semana.

Seguidamente, los actos continuarán en el Paseo de las Estrellas, donde Expósito impondrá sus manos en una placa con forma de hoja de vid, sumando sus huellas a la lista de famosos que han participado en eventos celebrados en Cariñena y también han plasmado sus huellas en el paseo. Figuras como los directores de cine Miguel Ángel Lamata y Paula Ortiz; el actor Antonio Resines; la ganadora del premio Planeta Luz Gabás o el torero Cayetano Rivera.

Invitado de honor Tod﻿a una vida informando El periodista Ángel Expósito Mora (Madrid, 1964) dirige y presenta desde 2018 el programa de radio ‘La linterna’ en Cadena COPE, el espacio de información y debate político que se emite con gran audiencia por las tardes de lunes a viernes. Tras toda una vida dedicada al periodismo, Expósito ha trabajo en diferentes medios de comunicación como Europa Press o ABC, siendo reconocido con premios como la Antena de Oro (2011) y el Luis del Olmo (2024).

Desde la tarde del viernes y durante todo el fin de semana la fiesta continuará en la Feria del Vino, donde se podrán degustar en los estands de la plaza del Campo del Toro y del Paseo los vinos de las bodegas de la denominación, acompañados de la mejor gastronomía de la comarca y de las ostras de Saint Pierre d’ Oléron (localidad hermanada con Cariñena).

Los productos de la tierra serán los protagonistas en esta feria gracias a los diferentes vinos de la denominación y sabrosas tapas y raciones, que no solo abrirá ya el viernes, sino que alarga sus horarios. La feria estará abierta el viernes desde las 19.00 a las 22.30 horas; el sábado, de 12.00 a 16.00 horas y de 19.00 a 22.00 horas; y el domingo, ininterrumpidamente, de 12.00 a 19.00 horas.

Para evitar el uso de plásticos y tomar los vinos en las mejores condiciones, la feria volverá a contar con puestos de venta de copas de la DO Cariñena.

En el espacio habrá también actuaciones musicales por parte de la Banda del Canal o el grupo de folclore andino Amankai. El sábado, los asistentes podrán disfrutar de las canciones del inolvidable Mauricio Aznar interpretadas por Pepe Lorente y Javier Macipe, el protagonista y el director de La estrella azul.

Por otra parte, también el domingo, abrirá sus puertas la III Feria de Coleccionismo Ciudad de Cariñena, que reunirá en la Sala Multiusos de Comarca Campo de Cariñena, una variada oferta de puestos de postales, sellos, juguetes o minerales.

El broche de oro del fin de semana lo pondrá la cantautora Rozalén con un concierto en el santuario de la Virgen de Lagunas. La artista, ganadora del Premio Nacional de Músicas Actuales de 2021, llega con los temas de su último álbum, El abrazo. La artista dejará también recuerdo de su paso firmando en el Libro de Honor de la Denominación y añadiendo sus huellas al Paseo de las Estrellas, el domingo antes de subir al escenario. Esta actuación cerrará la primera edición del Festival Divino, una nueva propuesta en formato de ciclo, que marida cultura y vino, y tiene la vocación de convertirse en una cita fija en los años sucesivos.