El exrector Mayoral habla por primera vez tras la polémica por la querella: "Está todo hecho con luz y taquígrafos"

El exrector de la Universidad de Zaragoza José Antonio Mayoral ha defendido este viernes su gestión como máximo responsable de la institución ante una querella presentada contra él y otros tres miembros del que fue su equipo de Gobierno por presunta prevaricación administrativa, dado que todo se hizo "con luz y taquígrafos".

El juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza ha abierto una investigación contra Mayoral, el exgerente y dos catedráticos de la institución académica ante la querella presentada en abril por quien fuera director durante una década del Servicio Jurídico de la universidad pública hasta su jubilación en diciembre de 2024.

En ella denuncia actuaciones que, a su juicio, podrían constituir, además, delitos de malversación, tráfico de influencias y pertenencia a grupo criminal en relación con un proceso de promoción interna en la escala de técnicos de gestión que se inició a finales de 2020, el pago a funcionarios que se retiraban bajo el concepto de "premios de jubilación" y el pago fuera de plazo de las cuotas de la Seguridad Social de las nóminas del mes de diciembre de 2020.

Una querella de la que el exrector aún no tiene conocimiento y que ha sorprendido "absolutamente" a Mayoral, como ha admitido en declaraciones a los medios antes de pronunciar la lección inaugural en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza de la apertura del curso 2025-2026 de las universidades que conforman el Campus Iberus -Zaragoza, pública de Navarra, La Rioja y Lleida-.

"Ninguno de los cuatro querellados la hemos recibido", ha insistido Mayoral, quien ha remarcado que "está todo hecho con luz y taquígrafos", que todas las decisiones se tomaron por el consejo de gobierno, de forma que "no hay nada de voluntad", y ha defendido que han sido "modelo" en España sobre el premio de jubilación, la única cuestión sobre la que conoce que se ha pedido información a Unizar y a la abogacía del Estado.

Ha destacado sobre esos pagos que formaban parte de un acuerdo con los sindicatos, que se pidieron informes sobre su legalidad y que se dejaron de pagar tras un fallo del Tribunal Supremo, y por esa circunstancia llegó a sufrir escraches y aparecía en carteles, ha recordado, "como un ladrón por haber retirado el premio de jubilación por cumplir una sentencia". "Hay universidades que todavía lo siguen pagando y nosotros, que lo retiramos, nos hemos visto implicados en esto", ha añadido Mayoral, quien cree que la querella tiene más un origen de "revancha o de cualquier otra cosa que de realidad".

El extrector ha subrayado que la de Zaragoza fue la primera universidad que cumplió la sentencia del Supremo y ha mostrado su confianza en que ese asunto "acabará bien". "Mi declaración de bienes y la de todos mis compañeros está antes y después", ha señalado antes de enfatizar que no tiene "nada que ocultar" y que tiene "la conciencia muy tranquila".

Mayoral ha comentado que cuenta con el respaldo jurídico de la universidad y que una vez concluya este asunto "tomaremos -ha dicho- las decisiones que corresponda". "Ahora lo que tenemos que hacer es acabar con esto, reivindicar nuestro derecho al honor, que está absolutamente claro", ha enfatizado el exrector.

Azcón apoya a Mayoral

Por su parte, el presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, ha expresado este viernes que Mayoral ha sido "un magnífico rector sin ningún género de dudas". Así, ha querido dejar "clara, de forma indudable" la confianza del Gobierno de Aragón en el equipo rectoral y en "cómo se han hecho los cosas en la Universidad de Zaragoza".

El presidente ha apuntado que cuando ocurren este tipo de cuestiones "hay que dejar trabajar a los jueces", pero ha insistido en que Mayoral, y su equipo, "ha hecho un magnífico trabajo". Ha remarcado así que la percepción del Gobierno de Aragón es que las cosas "se han hecho bien" y ha apuntado que si hubiera cuestiones jurídicas que tuvieran que dilucidarse ante los tribunales en el futuro, espera que el equipo rectoral "cuente con el respaldo de la justicia".

"Creo que los años que ha tenido la responsabilidad de la Universidad de Zaragoza ha sido un magnifico rector sin ningún género de dudas, eso sí -ha remarcado- siempre respetaremos lo que digan los tribunales".