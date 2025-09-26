Novaltia estrenará en 2026 el edificio logístico más sostenible del mundo, con un aeropuerto de drones

La expansión logística del entorno de Zaragoza contará en unos meses con un edificio único en el mundo. Ahora es todavía un esqueleto, con órganos, pero la farmacéutica Novaltia pondrá en funcionamiento a comienzos de 2026 el centro logístico más sostenible del planeta, con certificaciones hasta ahora pensadas solo para el sector residencial. Lo hará para abastecer de medicamentos y parafarmacia a varias empresas, en un modelo que piensa más allá también en el transporte: el centro contará con su propio aeropuerto de drones, en busca de que los envíos se completen en menos de dos horas.

Novaltia y Ergo, una empresa ingeniera aragonesa, unieron fuerzas hace más de tres años para levantar esta nueva planta logística en el polígono Puerta Norte de Zaragoza. Unos metros antes, en la Ciudad del Transporte, la actual sede zaragozana de la farmacéutica sigue a pleno rendimiento. Se dejará a un lado cuando el pionero centro, que tendrá consumo cero, autosuficiencia energética y respeto al medio ambiente, esté completado. Ya cuenta con una preautorización passivehaus y en noviembre se enfrentará al examen definitivo que le dará la categoría plus. Esa acreditación será lo que acredite al nuevo centro de Novaltia como una referencia única en el planeta.

Un recorrido por su superficie, de 18.000 metros cuadrados y 16 metros de altura, muestra lo que va a ser. Un gran almacén con stock para 25 días, según cuentan desde la farmacéutica, y con capacidad para hacer llegar 120.000 medicamentos al día a su destino. La intención, según Novaltia, es que las cifras transportadas a diario crezcan con la puesta en marcha de este complejo, más moderno que el anterior. Por las filas del almacen caótico se encuentran más de 45.000 referencias, con el 80% pertenecientes a medicamentos y, el 20% restante, a productos de parafarmacia.

El nuevo centro logístico será 100% robotizado. Hasta las carretillas que trasladan los productos desde la zona de sobrestock hacia el gran almacén automatizado serán autónomas y se moverán sin conductor por el interior de la nueva planta logística. "Habrá una combinación de tecnología y automatización en todos los procesos", aseguran desde Novaltia sobre el futuro proyecto.