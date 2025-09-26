¿Qué pasará con el 'viejo' Royo Villanova cuando se construya el nuevo hospital?

Habrá un nuevo hospital en la margen izquierda de Zaragoza, aseguran desde el Gobierno de Aragón. Y ese será el futuro Royo Villanova, un proyecto que anunció esta semana el presidente Jorge Azcón durante el debate del estado de la comunidad. Según las estimaciones del Departamento de Sanidad, si los plazos se cumplen con exactitud y no hay complicaciones, este podría estrenarse en 2030 con unos espacios más del doble de amplios que los actuales y unos recursos modernos y actualizados a las necesidades del siglo XXI.

Hasta entonces y durante las obras, el actual centro continuará "activo" y seguirá ofreciendo actividad asistencial. Pero, ¿qué pasará con la instalación una vez que se inaugure la nueva? Por ahora, no hay planes. "No está planteado todavía", indicó este viernes el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero. Y ha añadido: "Tenemos tiempo de sobra para poder decidir qué hacer con el viejo hospital".

La decisión de construir un nuevo centro llega después de que, el año pasado, se anunciara una reforma integral del edificio actual. Sin embargo, esa decisión se ha descartado por una cuestión de tiempos y también por la protección de la que goza el hospital actual. El actual edificio está catalogado como fachada protegida, lo que obliga a respetar ciertas estructuras del hospital. Así, las actuaciones e intervenciones están limitadas y hay "imposibilidad" de ampliar los espacios actuales, algo que ya se ha hecho en alguna ocasión previa, porque se tendría que eliminar el aparcamiento -que pacientes y profesionales sanitarios ya ven "pequeño"- o invadir los pinares, lo que compromete su valor ambiental.

Además, la construcción de un nuevo hospital permite, según ha indicado Bancalero, reducir los plazos de ejecución y garantizar la comodidad de usuarios y profesionales, ya que evita que estos tengan que convivir con las molestias derivadas de las obras durante la prestación de servicios.

Hace años que los pacientes y profesionales sanitarios del Royo Villanova denuncian que el centro "se queda pequeño" y tiene deficiencias como la accesibilidad, su antigüedad -se abrió en 1954 como centro de tuberculosis-, que lo ha dejado obsoleto, o la falta de ciertas especialidades como uci pediátrica. Su histórica demanda era contar con unas modernas instalaciones que se ajusten a sus necesidades, bien fuera con la rehabilitación del actual hospital o con la construcción de uno nuevo, decisión esta última por la que al final ha optado el Gobierno de Azcón.