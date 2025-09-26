Un popular influencer, tras 'comprarse' un 'pisito' en Cuarte de Huerva: "Esta paz en el centro de Zaragoza no la tienes"

Hay gente que se está tomando con humor los problemas existentes para convertirte en propietario. Los cómicos incluyen desde hace meses bromas acerca del mercado inmobiliario en las grandes ciudades españolas como Madrid o Barcelona. Uno de los influencers que más visibilidad ha logrado gracias a sus publicaciones en redes sociales es Matías Velázquez, un joven que se va 'comprando' casas en diferentes puntos del país como Pamplona, San Sebastián o Bilbao.

Dado a su proximidad con su Navarra natal, el joven influencer también se ha ganado el cariño de los aragoneses 'convirtiéndose en propietario' de un 'pisito' en Zaragoza, Salou y ahora en Cuarte de Huerva. La localidad zaragozana ha sido la que más ha crecido en todo Aragón en los últimos años hasta superar en 2025 los 15.000 habitantes según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Cuarte ha pasado de ser un pueblo muy cerca de Zaragoza a ser una localidad que ha 'robado' vecinos a la capital gracias a los proyectos inmobiliarios de alto standing situados a lo largo de la antigua carretera de Valencia. Matías Velázquez, más conocido como @Matizoficial en Instagram, ha parodiado cómo se vive en Cuarte de Huerva.

"Tenía ganas de pladur de gama alta"

"Pues por fin me he pillado un pisito aquí en Cuarte de Huerva, tenía yo ya ganas de pladur de gama alta. La gente no sé que se piensa cuando le digo que vivo en Cuarte y me dice pero qué vives allá en mitad de la nada. Y yo les respondo que si creen que esto es La Muela", bromea el influencer navarro lanzando también un dardo a los zaragozanos que apostaron por La Muela hace también un par de décadas en pleno boom inmobiliario.

"Que paz. Esta paz en el centro, no la tienes. Eso sí, estoy un poco harto del ruido de las obras, pero eso nada, en 15 añitos se termina que encima en Cuarte hay de todo... Mercadona, Lidl, Burger King y mucha vida social... bueno eso igual no tanto, pero tenemos el mirador de Cuarte, que es espectacular, está genial", continúa su vídeo Matías Velázquez tras ironizar sobre las continuas obras que hay en la localidad.

"Nos vamos a pillar un perrito, que ya tocaba. Íbamos a pillar uno, pero se llama Nola y es igual que la hija de unos amigos. Así que nada, tendremos que mirar otro. Vaya flipado el ingeniero que ponga aquí los nombres", concluye un vídeo que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales.