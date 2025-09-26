Los rostros de la vulnerabilidad en Aragón: "Me dieron el permiso de trabajo y ya no me he quedado quieta"

Yaneth Ordóñez llegó a Aragón en 2019. Viajaba desde Colombia y fue en Huesca dónde se instaló. Entonces estaba en una situación de vulnerabilidad: había solicitado el asilo, viajaba sola, sin su familia, y no tenía ropa de abrigo. Su primer paso fue acudir a Cruz Roja, hasta que por el "boca a boca" conoció Cáritas. Y respiró más tranquila. "Llegar allí fue como tener una familia. Me ayudaron muchísimo y lo han seguido haciendo", comparte la mujer de 61 años (1964).

Lo cuenta en una llamada telefónica y su tono de voz hace intuir que la acompaña una sonrisa. "En Cáritas me aguantan las lágrimas y todo lo que haga falta", afirma tras recordar su historia. Ordóñez cuenta que, al llegar a Huesca hace seis años, varias vecinas le recomendaron que recurriera a este servicio. Allí le recibieron "con los brazos abiertos" distintos voluntarios y trabajadores, que en seguida actuaron a su favor. "En ese tiempo me ayudaron a pagar una habitación unos 3 meses, hasta que conseguí un trabajo", concreta.

Y consiguió un puesto laboral. "Solicité el asilo y, al hacer la petición, me dieron permiso de trabajo", concreta. Entonces trabajó en distintas residencias de mayores, en "empresas de aseos" y cubrió vacaciones o bajas en otros puestos. "No me quedo quieta", dice entre risas. Entonces se "alejó" de Cáritas para que quienes lo necesitaran más que ella pudieran acceder a sus recursos. "Si tengo algo que hacer, algún trabajo y no necesito esos servicios, me alejo", explica.

Pero le denegaron el asilo. "Perdí todos los derechos de trabajo", cuenta Ordóñez. Y volvió a Cáritas. "Siempre tienen un sí, siempre tienen palabras de aliento, nunca me han dicho que no", comparte agradecida. La mujer cita a algunas de las personas que cada día le ayudan, como María Ángeles, entre otras. "No hay persona como ella. Me aguanta las lágrimas, me escucha, me apoya. Hace a la vez de psicóloga y de amiga", expresa sincera.

Ordóñez, poco contenta con el resultado, se decidió a interponer un recurso a la denegación del asilo, con el objetivo de recuperar su permiso de trabajo y también el acceso al sistema sanitario u otros servicios básicos. Pero, recientemente, y también con la ayuda de Cáritas, se ha decidido a retirar este recurso para tratar de solicitar el arraigo. "Me han guiado y me han ayudado con este tema", explica Ordóñez, que está ahora mismo en pleno proceso. El pasado mes de agosto, la entidad le echó de nuevo una mano para pagar la habitación en la que se aloja. Sin embargo, este septiembre la llamaron para cubrir unas vacaciones durante 20 días, lo que le ha permitido pagarse el alquiler. "Con suerte también será así en octubre, que saldrá algo y podré pagar habitación, comida, alimento...", celebra.

Ordóñez comparte su historia desde la alegría de trabajar cada día en salir poco a poco de su situación de vulnerabilidad y muy agradecida a Cáritas. "Si por mí fuera estaría todo el tiempo con las chicas de la asociación, y la palabra majas se les queda corta. Si tengo la necesidad de acudir allí lo volveré a hacer", sostiene. Ordóñez forma parte ahora de la empresa de inserción A Todo Trapo de Cáritas, lo que le despeja la mente "un montón. "Me están enseñando de todo", cuenta.