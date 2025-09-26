Así será el nuevo hospital Royo Villanova de Zaragoza: 352 camas, 66.000 metros cuadrados y cerca de 700 aparcamientos

Un nuevo hospital en la margen izquierda de Zaragoza. El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, anunció este miércoles la construcción de un Royo Villanova "del siglo XXI", un reivindicado proyecto por pacientes y profesionales sanitarios que desde el Ejecutivo autonómico han señalado que podría superar los 200 millones de euros. Las instalaciones oscilarán entre los 66.000 y los 70.000 metros cuadrados, y para ellas se requerirá una parcela de 50.000 metros cuadrados, que comprenderá un aparcamiento con, mínimo, 700 plazas. El proyecto de obra se redactará en 2026, cuando saldrá alictiación, y el centro comenzará a levantarse en 2027 "casi con total seguridad". El periodo estimado de trabajo es de entre 2 y 3 años, por lo que el hospital podría ser una realidad en 2030.

Detalles que ha desgranado este viernes el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, junto a Luis Gómez, gerente del sector Zaragoza I, al que pertenece el actual Royo Villanova, situado en el zaragozano barrio de San Gregorio. Será otra la ubicación del futuro hospital, que todavía está por determinar pero sobre la que, según ha sostenido Bancalero, ya se está "en conversaciones" entre el Departamento de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial y el consistorio. Lo que sí se conoce es que será en la margen izquierda de la ciudad.

Y no solo.Construir un nuevo Royo Villanova supondrá aumentar y modernizar los espacios y contar con unos mejores accesos, principales reivindicaciones de profesionales sanitarios y pacientes del sector I. Según ha concretado Bancalero, el nuevo hospital contará con 66.000 metros cuadrados frente a los 28.100 que tiene la instalación actual. Además, habrá casi 100 camas más, al pasar de las 257 presentes a 352. En la misma línea, se pasará de 7 quirófanos a 12, de 28 camas de uci y unidades de semicríticos a otras 52 y se añadirá una unidad de diálisis. La ampliación también contempla un aumento del aparcamiento. Bancalero ha señalado que esperan que el número de plazas de aparcamiento ronde las 700.