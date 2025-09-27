La Aemet alerta de lluvias muy fuertes este domingo: hasta 32 litros en una hora cerca de Zaragoza

Una borrasca extratropical recorrerá el suroeste peninsular y dejará lluvias muy fuertes y acumulados significativos en Aragón, Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha y Andalucía, sin descartar Extremadura, según las previsiones para este domingo, de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el este peninsular las lluvias irán con tormenta y podrán alcanzar intensidades localmente muy fuertes. Además, se registrarán descensos notables de las temperaturas máximas en interiores de la vertiente atlántica sur.

Según la Agencia Estatal de Meterorología, en Aragón se prevé que las precipitaciones superen los 32 litros en la Comarca del Campo de Belchite, muy cerca de Zaragoza, en torno a las 19 horas. A partir de las 20 horas, las lluvias aminorarán hasta los 7,7 litros. También sobre las 21.00 horas, se registrarán en Borja más de 7 litros por metro cuadrado durante una hora. Ya por la noche, las mayores precipitaciones se darán en la zona de Aísa y Benasque, con más de 7 litros.

La zona del Campo de Belchite, en la provincia de Zaragoza, ya se vio afectada por las fuertes tormentas del pasado mes de junio que dejaron daños materiales en numerosos municipios como Azuara o Almonacid de la Cuba, en infraestructuras, viviendas, campos y vehículos, lo que llevó al Gobierno de Aragón a solicitar la declaración de zona catastrófica.

Avance de las tormentas

El exhuracán Gabrielle, convertido en borrasca extratropical, recorrerá el suroeste peninsular y predominarán cielos nubosos o cubiertos en la península y precipitaciones avanzando de oeste a este y afectando a la mayor parte del territorio siendo poco probables en el extremo sureste y en el centro norte peninsular.

Según la predicción de la Aemet, serán más abundantes en la vertiente atlántica sur, así como a últimas horas en el nordeste e interior este peninsular, siendo probables intensidades fuertes con acumulados significativos en regiones de Aragón, Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha y Andalucía, sin descartarse en Extremadura.

En el este peninsular irán con tormenta y localmente con granizo, pudiendo alcanzar intensidades muy fuertes. Intervalos nubosos en Baleares con posibilidad de algún chubasco en el norte, y en Canarias cielos nubosos en los nortes con probables precipitaciones débiles y poco nuboso en el resto.