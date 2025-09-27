Así será el almacén caótico que ordenará la futura nave de Novaltia en Zaragoza

Un almacén caótico puede ser una pesadilla para una empresa. No lo es en el caso de Novaltia, en Zaragoza, donde debe ser así. Daniel Martín, director de Logística de la farmacéutica, explica que esta decisión se toma por algunos de los productos que reposarán en las estanterías del futuro complejo logístico en Puerta Norte. "Es caótico, no se sabe realmente dónde están las cosas, para que no se puedan encontrar productos como estupefacientes, que también hay", explica Martín, tirando de cierta exageración para aclarar que «sí hay claves que nos permiten saber dónde están determinados productos».

Este tipo de almacenaje funciona en función de qué espacios libres hay cuando llega la mercancía a la planta. Así, se asigna un hueco dependiendo de qué sitios hay disponibles en el momento. Será la automatización, el software que rigue la organización interna, el que sepa dónde colocar el producto, gracias a todos los datos almacenados.

La automatización también tendrá un papel total en el futuro complejo de Novaltia, con "tecnología y robotización" para una mayor eficiencia en el control del espacio. De hecho, según detallan desde la empresa, las carretillas que se encargan de trasladar la mercancía de las estanterías de sobrestock al propio almacén móvil también se conducen de manera autónoma, sin una persona a su mando.

Ángel del Castillo, CEO de la ingeniera Ergo, destaca que hay mucha más innovación que el funcionamiento del almacén caótico. Para los diseñadores, fue "un reto" porque el nuevo edificio de Novaltia "no tiene un ejemplo en el que fijarse, es algo completamente innovador y del que no existe nada parecido en el mundo". "Estamos en una fase en la que ya tenemos todo prácticamente solucionado", cuenta Del Castillo, en referencia a los diferentes problemas de diseño o materiales que Ergo ha tenido que ir resolviendo conforme avanzaban fases del proyecto.

"El apostar por un edificio sostenible es precisamente por eso para para minimizar el impacto a nivel energético", destaca Del Castillo, que destaca que el requisito industrial es "cumplir con todo" en el passivhous, mientras que en las residencias se mira más por "el confort". En el examen de noviembre estará en juego conocer "cómo responde la nave ante el aislamiento térmico y la permeabilidad del aire". La precertificación recibida en julio es una buena noticia en esa línea.

Orgulloso por lo realizado, el CEO de Ergo destaca un detalle en toda la producción: "Todos los agentes implicados son aragoneses, por lo que este proyecto es muestra del talento aragonés". Del Castillo se muestra contento de poder demostrar, con esta infraestructura, que en Aragón "hay gente de sobra para hacer muchas cosas".