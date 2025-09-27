Aragón, paraíso del quebrantahuesos: la comunidad lidera el censo nacional con 88 parejas

España alberga el 90% de la población de buitres europeos, con Aragón como una de las regiones con mayor presencia de especies emblemáticas como el alimoche, el buitre leonado o el quebrantahuesos, de la que la comunidad aragonesa lidera su censo con 88 parejas registradas, según datos del CSIC. Por el papel que desempeñan en el mantenimiento de la salud ambiental, la economía rural y el patrimonio natural, estas aves carroñeras son claves en sectores tan relevantes para la comunidad como la ganadería o el turismo.

Con un total de 88 parejas censadas, Aragón lidera el censo nacional de quebrantahuesos y ocupa el segundo lugar en población de buitre leonado (5.157) y alimoche (251). Su presencia no solo enriquece la comunidad en términos de biodiversidad, sino que representa una importante fuente de beneficios económicos. Así lo demuestran estudios recientes en los que se estima que, en el conjunto del país, la acción natural de los buitres en la eliminación de cadáveres supone un ahorro superior a 1,5 millones de euros anuales para el sector ganadero.

2,3 millones por el turismo ornitológico

Además, el auge del ecoturismo vinculado a la observación y fotografía de estas especies ha convertido Aragón, especialmente los Pirineos, en un destino privilegiado. Solo esta actividad genera unos beneficios directos a la población local de más de 2,3 millones de euros anuales, consolidando a los buitres como un activo natural y económico de primer orden.

Sin embargo, esta riqueza natural afronta una amenaza silenciosa: el uso veterinario de fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs, por sus siglas en inglés), como el diclofenaco, que han demostrado ser tóxicos para los buitres y que en los años 90 provocó el colapso de la población de buitres en el sur de Asia. En España, pese a conocerse sus efectos y a la existencia de alternativas no nocivas, la administración de diclofenaco fue autorizada en 2013 y hasta la fecha no se ha conseguido su sustitución.

Carta en 'Science' para pedir la regulación de los antibióticos

Ante esta situación, investigadores del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC), de la Universidad de Cambridge y la Real Sociedad para la Protección de las Aves (RSPB) han publicado una carta en la prestigiosa revista Science alertando sobre la urgencia de regular el uso de AINEs para evitar un desastre ecológico similar en Europa. Tal y como explica su autor, "cambiar la regulación existente y la adopción de medidas eficaces para salvar a los buitres requiere la participación y compromiso tanto de gobiernos como de la industria farmacéutica".

De ahí la relevancia de la publicación pues, "además de su impacto internacional para concienciar sobre la importancia de regular el uso continuado en veterinaria de estos fármacos, este tipo de acciones tienen importantes consecuencias a nivel de gestión política por su interacción con el funcionamiento de los ecosistemas y su relación con la salud pública".

La protección de los buitres no es solo una cuestión de conservación, sino de salud pública, sostenibilidad económica y legado cultural, señalan. El IPE-CSIC, desde su departamento de Conservación de Ecosistemas, trabaja en varias líneas de investigación cuyo objetivo es determinar las amenazas bajo las que viven estas especies y proporcionar herramientas de gestión y protección para su conservación.

La investigación aplicada llevada a cabo trata de reducir la brecha existente entre ciencia y gestión, proporcionando herramientas a políticos, gestores y conservacionistas que permitan optimizar las acciones de conservación basadas en evidencias científicas.