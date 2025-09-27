Azcón reclama a Bustinduy "un trato igualitario y justo" en la financiación de la dependencia

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha enviado esta semana una carta al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en la que le pide "un trato igualitario y justo" en la financiación de la atención a la dependencia. El jefe del Ejecutivo autonómico solicita al ministro una reunión para abordar un modelo "más equitativo y conforme a la legalidad vigente" para poder ofrecer "un servicio adecuado" a los usuarios de esta partida.

En el reciente escrito enviado por Azcón a Bustinduy, el presidente aragonés recuerda que en la comunidad autónoma se reclama "desde hace tiempo" que "la Administración General del Estado asuma el 50% del coste de la dependencia". La solicitud de la DGA se basa en la Ley 39/2006, que así lo reconoce. Para Azcón, la financiación es "imprescindible" para poder cumplir con los objetivos de la ayuda a la dependencia, como son "garantizar un servicio adecuado, sostenible y equitativo para todas las personas que lo necesitan".

El jefe del Ejecutivo autonómico recuerda que esta cofinanciación se ha abordado en varias conferencias sectoriales. También, que la propia DGA puso en conocimiento de Bustinduy esta petición hace casi un año, en octubre de 2024, cuando también mediante misiva solicitó este apoyo, tras la reunión bilateral entre Azcón y Pedro Sánchez. "Sin embargo, lamentamos constatar que no se ha producido ningún avance significativo desde entonces", destaca el presidente aragonés.

Azcón no esconde que la situación política le ha animado a enviar de nuevo este escrito de Bustinduy. "Nos preocupa profundamente que este principio legal no se esté cumpliendo de manera uniforme", reflexiona el presidente de Aragón, que cita el acuerdo de la cofinanciación de la dependencia entre el Estado y el País Vasco. En ese caso, la Administración general asumiría el 50%. Azcón cita también que "existen compromisos similares con Cataluña". "Desde Aragón reivindicamos un trato igualitario y justo, que no genere agravios comparativos entre comunidades autónomas", concreta el presidente de la DGA.

Para cerrar la carta, Azcón asegura que este trato a otros territorios es "el principal motivo" por el que la carta se convierte en "volver a solicitar formalmente una reunión en la que se pueda abordar esta cuestión de máxima relevancia". El presidente autonómico espera que de esa negociación, si se llega a dar, se pueda "avanzar hacia un modelo de financiación del sistema de atención a la dependencia más equitativo y conforme a la legalidad vigente".