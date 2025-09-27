La DGA denuncia que menores migrantes que llegarán a Aragón pidieron ir a otras comunidades

El Gobierno de Aragón sigue oponiéndose a la llegada de los menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla, declaradas en contingencia migratoria extraordinaria, por todos los medios posibles. Desde que se anunció el inicio de los traslados, la comunidad autónoma ha recibido la documentación para el traslado de 22 menores, y ha alegado en contra de su acogida en todos los casos, más allá de que finalmente estos menores lleguen a la comunidad autónoma y sean atendidos con los recursos necesarios cuando se produzca su llegada.

Según explican desde el Departamento de Bienestar Social y Familia del Ejecutivo aragonés, se alegará frente a todos los expedientes de traslado, en línea con la postura mantenida por el Gobierno en contra del decreto del reparto de menores aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Según ha podido saber este diario, entre las alegaciones del Gobierno aragonés destaca el hecho de que varios de los menores que van a ser trasladados a la comunidad autónoma habrían solicitado ser trasladado a ciudades de otras regiones o, incluso, permanecer en sus ubicaciones actuales y, sin embargo, serán trasladados a Aragón.

Así lo confirman fuentes del departamento que dirige Carmen Susín, que explican que las principales alegaciones a los traslados se centran en el carácter "inconstitucional" que consideran que tienen estos traslados, por ser "injusto e insolidario" y por no responder a unos "criterios objetivos y transparentes". Desde el Gobierno autonómico señalan que hay expedientes en los que se localizan situaciones similares "que incumplen la normativa del propio ministerio".

Por ejemplo, señalan desde el Gobierno de Aragón, se está incumpliendo el artículo 35 en el que se establece que el menor afectado y la comunidad o ciudad autónoma de destino "habrán de ser oídas, dando conocimiento al Ministerio Fiscal en garantía del interés superior del menor".

Además, señalan, en el real decreto ley 658/2025 de 22 de julio se recoge que antes de la propuesta de ubicación y traslado, se comunicará a la persona menor y a la comnidad de destino. Un expediente que se remitirá al Ministerio Fiscal para pronunciarse en un plazo de 2 días. Sin embargo, fuentes de Bienestar Social señalan que "en varios de los expedientes hemos constatado que estas dos cuestiones se incumplen y así se ha señalado en las alegaciones: hay menores que han manifestado querer ser llevados a una ciudad en concreto, en otras comunidades, por tener familia allí y se les deriva a pesar de ello a Aragón, de modo que no se les está escuchando". "De hecho alguno de ellos se opone a ser trasladado fuera de donde está actualmente y se le impone venir aquí pese a ello", señalan estas mismas fuentes.

Por último, desde Bienestar Social indican que uno de los 22 expedientes se recoge que los técnicos "desaconsejan explícitamente el traslado a la península del menor", argumento utilizado por el Gobierno de Aragón en sus alegaciones.

Además, este viernes el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del requerimiento formal presentado por el Departamento de Bienestar Social y Familia al Ministerio de Infancia y Juventud sobre los procedimientos de reubicación de menores extranjeros no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla. Desde el Gobierno de Aragón vuelven a denunciar que los criterios de reparto "están lejos de ser objetivos, pues, por el contrario, son oscuros, adoleciendo varios de ellos de una imprecisión que atenta gravemente contra el principio de seguridad jurídica, impidiendo a los órganos autonómicos competentes conocer de qué forma está realizando la administración estatal la interpretación y aplicación de estos criterios", continúa el escrito.