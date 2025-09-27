Quién era Elena Villagrasa, la primera mujer al frente del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

El fallecimiento de Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, ha conmocionado este sábado a personalidades del mundo de la política y del medio ambiente en Aragón. Nacida en Bujaraloz, en la comarca de Los Monegros (Zaragoza), su sepelio tendrá lugar esta tarde a las 17.00 horas en su localidad natal.

Villagrasa, que ha fallecido de forma repentina a los 60 años, estudió Geología en la Universidad de Zaragoza, formación que completó con un máster en Hidrología Subterránea en Barcelona. Casada y madre de dos hijos, vivía entre Huesca y Torla, principal puerta de entrada al espacio protegido aragonés.

En 2001 aprobó las oposiciones de técnico facultativo superior de organismos autónomos vinculados a parques nacionales y entidades de medio ambiente. Poco después, entre 2001 y 2002, se incorporó al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido como jefa del equipo de conservación, desempeñando tareas de seguimiento ecológico, inventarios de flora y fauna, gestión de autorizaciones, cartografía, programas de voluntariado y publicaciones.

Su legado como directora

En 2020 fue nombrada directora-conservadora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo. Durante su mandato impulsó numerosas iniciativas para avanzar hacia una gestión más sostenible del espacio protegido, como regulación del turismo, digitalización de servicios (web con datos en tiempo real y una aplicación para visitantes), planes de movilidad y emergencia, así como mejoras en la gestión de accesos para reducir impactos.

Además, Villagrasa lideró y apoyó proyectos de conservación científica, colaborando con instituciones de investigación en áreas como el cambio climático, el seguimiento de fauna y la preservación de hábitats frágiles. Su labor deja un legado imborrable en la defensa del medio ambiente y la protección de los tesoros naturales de Aragón.