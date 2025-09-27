Una empresa de Zaragoza se queda fuera de las últimas ayudas del Perte
Se trata de una compañía especializada en gestión de residuos
J. H. P.
La empresa zaragozana Seula, especializada en gestión de residuos, no ha sido seleccionada por el Ministerio de Industria y Turismo para recibir ayudas de la cuarta convocatoria del Perte VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado). Se trata de la línea centrada en baterías, que se ha resuelto parcialmente con un total 27,3 millones de euros en subvenciones provisionales.
El objetivo de este Perte es incentivar la realización de planes de inversión dentro del campo de la producción de baterías y componentes de las mismas, destinadas al vehículo eléctrico y sus componentes, así como para la producción o recuperación de las materias primas destinadas a éstas.
Finalmente, las empresas cuyos proyectos recibirán las ayudas, de acuerdo a la comunicación de hace unos días por parte del ministerio, son Resonac Graphite Spain (Galicia), Basquevolt (País Vasco), Gestamp Palencia (Castilla y León), Cummins New Power (Castilla La Mancha), Borgwarner Emissions Systems Spain (Galicia) y Micro Electrochemical Technologies (Castilla La Mancha)
