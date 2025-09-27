Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una empresa de Zaragoza se queda fuera de las últimas ayudas del Perte

Se trata de una compañía especializada en gestión de residuos

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en la quinta edición del Foro Avanza - Empresa Familiar de la Región de Murcia.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en la quinta edición del Foro Avanza - Empresa Familiar de la Región de Murcia. / MINISTERIO DE INDUSTRIA

J. H. P.

Zaragoza

La empresa zaragozana Seula, especializada en gestión de residuos, no ha sido seleccionada por el Ministerio de Industria y Turismo para recibir ayudas de la cuarta convocatoria del Perte VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado). Se trata de la línea centrada en baterías, que se ha resuelto parcialmente con un total 27,3 millones de euros en subvenciones provisionales.

El objetivo de este Perte es incentivar la realización de planes de inversión dentro del campo de la producción de baterías y componentes de las mismas, destinadas al vehículo eléctrico y sus componentes, así como para la producción o recuperación de las materias primas destinadas a éstas.

Finalmente, las empresas cuyos proyectos recibirán las ayudas, de acuerdo a la comunicación de hace unos días por parte del ministerio, son Resonac Graphite Spain (Galicia), Basquevolt (País Vasco), Gestamp Palencia (Castilla y León), Cummins New Power (Castilla La Mancha), Borgwarner Emissions Systems Spain (Galicia) y Micro Electrochemical Technologies (Castilla La Mancha)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La mayor cicatriz urbana de Zaragoza ya es 'oficialmente' un parque 'tres veces más grande que la plaza del Pilar
  2. Obras en la estación Delicias de Zaragoza: la llegada de 200 trabajadores de Adif desde el Portillo obliga a reformar sus instalaciones
  3. La DGA denuncia que menores migrantes que llegarán a Aragón pidieron ir a otras comunidades
  4. Paso definitivo para el derribo de la antigua estación del Portillo de Zaragoza: estos son los plazos del traslado a Delicias
  5. La Aemet lo confirma: así será el tiempo durante las Fiestas del Pilar
  6. Los rostros de la vulnerabilidad en Aragón: 'Me dieron el permiso de trabajo y ya no me he quedado quieta
  7. Ibercaja ya ha patentado el logo de la nueva Romareda: este es su aspecto
  8. Así son los complejos de ocio que el futuro gestor del Parque de Atracciones de Zaragoza tiene en Argentina

Un cachirulo de Zaragoza, el regalo de unos catequistas al Papa León XIV

Un cachirulo de Zaragoza, el regalo de unos catequistas al Papa León XIV

Zaragoza urbanizará los exteriores del pionero edificio rehabilitado energéticamente con módulos

Zaragoza urbanizará los exteriores del pionero edificio rehabilitado energéticamente con módulos

Aragón, paraíso del quebrantahuesos: la comunidad lidera el censo nacional con 88 parejas

Aragón, paraíso del quebrantahuesos: la comunidad lidera el censo nacional con 88 parejas

Las claves de la operación Arcosur: ¿Por qué se apuesta por el barrio zaragozano?

Las claves de la operación Arcosur: ¿Por qué se apuesta por el barrio zaragozano?

Una empresa de Zaragoza se queda fuera de las últimas ayudas del Perte

Una empresa de Zaragoza se queda fuera de las últimas ayudas del Perte

Aragón tiene activas 175 pulseras antimaltrato: "Es un plus de control real"

Aragón tiene activas 175 pulseras antimaltrato: "Es un plus de control real"

La DGA denuncia que menores migrantes que llegarán a Aragón pidieron ir a otras comunidades

La DGA denuncia que menores migrantes que llegarán a Aragón pidieron ir a otras comunidades

Un paseo por la histórica zona de Zaragoza donde no es oro todo lo que reluce

Un paseo por la histórica zona de Zaragoza donde no es oro todo lo que reluce
Tracking Pixel Contents