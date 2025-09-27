Una mina de carbón convertida en museo: así es el sorprendente Museo Minero de Escucha

¿Alguna vez has imaginado descender al interior de una mina real? En el Museo Minero de Escucha, en la comarca de las Cuencas Mineras de Teruel, puedes hacerlo. Este espacio único en España permite al visitante vivir en primera persona cómo era el trabajo en una mina de carbón lignito, a través de una experiencia segura, emocionante y llena de historia.

Una mina con más de 150 años de historia

El Museo Minero de Escucha ocupa una antigua mina de carbón cuyo origen se remonta a mediados del siglo XIX. En esta zona se extrajeron durante décadas dos minerales clave: el azabache, utilizado en joyería, y el lignito, que alimentó industrias y hogares. Hoy, esa herencia minera se conserva y se comparte con miles de visitantes cada año.

En el Museo Minero Escucha se puede realizar un descenso a una mina real de carbon / Servicio especial

Vive la experiencia de un auténtico minero

La visita comienza como lo hacían los mineros: con casco y equipo de protección. A bordo de un vagón de transporte, los visitantes descienden por una galería inclinada a lo largo de 200 metros, hasta alcanzar una cota de 100 metros bajo tierra.

Una vez dentro, el recorrido a pie (unos 400 metros) discurre por itinerarios conformados por las propias galerías de la mina que invitan a un cómodo paseo en el que se puede descubrir, desde los diferentes tipos de herramienta que se usaban en cada época en las labores mineras, hasta recreaciones de esas labores con muñecos híper realistas, pasando por anécdotas muy curiosas.

El gran atractivo es el tajo de carbón (lignito) abierto al público, único en España, donde sentirás lo que era arrancar este mineral fósil de las entrañas de la tierra.

Más que un museo: todo lo necesario para pasar un día de ocio en familia o con amigos

El Museo Minero de Escucha no solo ofrece una visita bajo tierra. En el exterior encontrarás zonas verdes para picnic, un parque infantil, una pista de minigolf, mesas de ping pong y hasta un sendero de troncos fósiles. Además, dispone de un restaurante y de una exposición al aire libre de maquinaria minera histórica con paneles explicativos. Todo ello pensado para que el turista encuentre todo lo necesario para pasar un día de ocio en familia o con amigos.

Museo Minero Escucha exterior / Servicio especial

Turismo didáctico y familiar en Aragón

Desde su apertura en 2002, este museo también funciona como aula didáctica para colegios, institutos y universidades, que aprenden in situ lo que estudian en sus clases de geología o minería. Pero sobre todo, es un plan perfecto para familias y amigos que buscan un turismo diferente, divertido y cultural en Aragón.

Descubre el corazón minero de Teruel con profesionales

Si buscas un plan original en Aragón, el Museo Minero de Escucha te invita a viajar al interior de la tierra y conocer de cerca la historia minera de la comarca.

Una experiencia única que combina emoción, aprendizaje y diversión para todas las edades. Todo ello gracias a un equipo de profesionales adecuadamente preparado para el acompañamiento de grupos y su adaptación en la explicación de la visita guiada según el perfil del visitante.

Entre ellos puede contarse con cinco guías para la visita guiada, un recepcionista, y un maquinista. Los guías acompañan al visitante en todo momento resolviendo todas las dudas y ofreciendo un trato cordial y personalizado.

Museo Minero Escucha, donde puedes hacer un recorrido de las galerias / Servicio especial

Información práctica para tu visita al Museo Minero de Escuha

Ubicación: Escucha (Teruel), acceso desde la carretera N-420.

Escucha (Teruel), acceso desde la carretera N-420. Horarios y entradas: se recomienda consultar la web oficial para horarios actualizados y reservas.

se recomienda consultar la web oficial para horarios actualizados y reservas. Ideal para: familias, grupos escolares, turismo cultural y amantes de la historia industrial.

familias, grupos escolares, turismo cultural y amantes de la historia industrial. Seguridad: la visita siempre se realiza con guías y bajo estrictas medidas de seguridad.

Reserva tu visita y vive la experiencia de ser minero por un día en Escucha, Teruel.