"¿El MNAC es un museo o una cárcel?": Un centenar de personas clama en Barcelona por el retorno de los bienes de Sijena

Un centenar de personas se han manifestado este sábado a las puertas del Museo Nacional de Arte de Cataluña, en Barcelona, para reclamar el retorno de las pinturas murales al Monasterio de Sijena y el cumplimiendo de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a su regreso. La convocatoria, impulsada por la plataforma Sijena Sí y apoyada por partidos como Aragón- Teruel Existe o Chunta Aragonesista, además de representantes de la sociedad civil, ha recibido también el respaldo en la distancia de la consejera de Cultura del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, que ha considerado "normal" que la ciudadanía se movilice para exigir el retorno de los bienes "a su casa".

La concentración ha pedido el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, que exige al MNAC la restitución de las pinturas murales al Monasterio de Sijena de donde se extrajeron, una reivindicación que inició el municipio de Villanueva de Sijena hace casi 30 años. Este fallo del Supremo ratifica todas las sentencias anteriores de las instancias judiciales previas por las que ha pasado Aragón en su reclamación y que han dado siempre la razón a la petición aragonesa para la devolución de las pinturas.

Pese a la sentencia del Supremo, que pone fin a la vía jurídica y ante la que no cabe reclamar, el MNAC se niega a permitir el traslado de las pinturas murales al lugar del que fueron extraídas: la sala capitular del Monasterio de Sijena, motivo por el que se ha celebrado esta concentración que ha pedido, delante del propio museo, que se detengan las dilaciones y cumplan con lo que ordena la Justicia.

Se ha tratado de entregar el manfiesto al jefe de seguridad del museo, que ha pedido que se envíe por correo electrónico y no ha permitido la entrada. / SERVICIO ESPECIAL

Según han confirmado desde la organización de la protesta, el jefe de seguridad del museo no ha permitido el acceso de los manifestantes al centro museístico para hacer entrega del manifiesto de protesta y de los centenares de firmas recogidas que reclaman el retorno de los bienes. El jefe de seguridad ha trasladado a los manifestantes que "podían entrar al museo como cualquier visitante, pagando la entrada", y ha conminado a los organizadores a hacer entrega de la documentación por correo electrónico. A pesar de que la protesta se ha podido desarrollar en un clima de "cordialidad", los manifestantes no han podido ser recibidos dentro del museo.

Alfonso Salillas, exalcalde de Villanueva de Sijena, ha explicado que el traslado de las pinturas murales de la sala capitular a Barcelona se produjo tras el incendio que sufrió el monasterio en 1936, durante la Guerra Civil. "Se arrancaron con la intención de preservarlas y quedaron en depósito con el compromiso de devolverlas una vez que el monasterio estuviera rehabilitado", ha recordado. Sin embargo, ha denunciado que ese compromiso nunca se cumplió. Las pinturas permanecieron años enrolladas en el taller de Josep Gudiol, funcionario de la Generalitat que dirigió su extracción, y más tarde fueron instaladas en el MNAC, donde siguen expuestas, en lugar de ser trasladadas al Museo de Huesca como paso previo a su retorno definitivo a Sijena.

Un centenar de personas se han manifestado a las puertas del MNAC. / SERVICIO ESPECIAL

Durante la lectura del manifiesto a las puertas del museo, Tomás Guitarte, portavoz de Aragón-Teruel Existe, ha señalado que existen instituciones culturales, como el MNAC, que están contribuyendo a una "creciente crispación social al obviar el rigor científico y el contexto histórico de las obras de arte". "En muchas ocasiones, se margina a los pequeños pueblos como sedes culturales, despojándolos de su patrimonio para concentrarlo en grandes museos que ignoran el valor del territorio original al que pertenecen estas obras", ha afirmado.

Guitarte ha denunciado que este tipo de actitudes alimentan un enfrentamiento artificial entre comunidades que históricamente han estado unidas, como es el caso de Aragón y Cataluña. Además, ha recordado que "las pinturas románicas son la ‘piel’ de los edificios románicos y su valor se debería apreciar en el conjunto del edificio para el que fueron concebidas", en referencia a su vínculo inseparable con la sala capitular del Monasterio de Sijena.

Desde Chunta Aragonesista se han preguntado si el MNAC es "un museo una cárcel del patrimonio de nuestros pueblos".

Los representantes de Chunta Aragonesista en la manifestación de este sábado, en Barcelona. / SERVICIO ESPECIAL

Manuel Gimeno, en representación del Movimiento Ciudadano Teruel Existe, ha denunciado que "el MNAC, en vez de cooperar para una devolución amistosa, a sabiendas de que solo tiene las pinturas en depósito, ha impedido durante años la labor de técnicos independientes que querían estudiar el estado de las pinturas, ha prohibido el acceso a la documentación que alberga sobre ellas y ha puesto de forma continuada hasta ahora todas las trabas técnicas y jurídicas posibles a fin de evitar su reintegración al monasterio".

Juan Yzuel, portavoz de la Plataforma Sijena Sí, ha afirmado que "los aquí presentes, en nombre de muchas entidades ciudadanas, culturales, políticas y administrativas, exigimos al MNAC que devuelva a los pueblos lo que les pertenece y, en el caso de Sijena, lo haga con plena colaboración técnica de Aragón hasta alcanzar la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo y el fin de un litigio que nunca debió existir".

Por su parte, Valero Aguayos, coordinador general de Aragón Existe, ha indicado que con esta concentración impulsada desde la sociedad aragonesa exigen al MNAC "que cumplan las sentencias judiciales, de manera que las pinturas murales del MNAC, que pertenecen a Sijena y a Aragón, retornen a su lugar". "Aragón es capaz de cuidar su propio patrimonio", ha apuntado.