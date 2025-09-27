Muere de forma repentina Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

Elena Villagrasa Ferrer, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, ha fallecido de forma repentina este viernes, según han comunicado desde el propio parque y confirmado desde el Gobierno de Aragón. Según ha confirmado este diario, su fallecimiento, por causas naturales, ha dejado conmocionado a todo el equipo que gestiona el parque nacional, así como a su localidad natal, Bujaraloz.

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido ha compartido, a través de sus redes sociales, un emotivo mensaje de despedida. "Hoy despedimos a nuestra amiga y directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Elena Villagrasa Ferrer. Nos levantamos tratando de asumir una noticia que jamás hubiéramos querido compartir", empieza el comunicado.

"Con profunda tristeza, comunicamos el fallecimiento repentino de nuestra directora, Elena Villagrasa Ferrer, ocurrido ayer viernes 26 de septiembre en la localidad de Escalona. Antes de nada, queremos transmitir nuestro más sincero pésame a su familia y seres queridos, a quienes enviamos un fortísimo abrazo", señalan.

"Elena deja un vacío inmenso en nuestro Parque Nacional, al que dedicó gran parte de sus años de trabajo, esfuerzo y pasión. También en su querido Bujaraloz, que en 2024 la homenajeó nombrándola pregonera de honor en sus fiestas patronales", destaca el texto.

"Elena, el equipo de compañeros y amigos del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, te damos las gracias por todos los momentos que hemos vivido y compartido junto a ti. Gracias por trasmitirnos tu pasión, compromiso y admiración por estas montañas y valles pirenaicas, que tanto has amado y defendido", señalan emotivamente dirigiéndose a la directora.

"Puedes estar segura de que seguiremos tu ejemplo, para que este Parque Nacional continúe siendo un espacio protector, de encuentro y de unión", concluye el comunicado.

Por su parte, desde el Gobierno de Aragón también han trasladado sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de Villagrasa y han expresado que lamentan "profundamente el fallecimiento de Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido". "Su compromiso con la conservación del Pirineo y su dedicación ejemplar al servicio público dejan una huella imborrable en uno de los espacios naturales más emblemáticos de Aragón y de España", han trasladado desde el Gobierno aragonés.

También el presidente de Aragón, Jorge Azcón, que se encuentra en Murcia con motivo de la reunión de líderes del PP junto a Alberto Núñez Feijóo, ha expresado su pésame a través de sus redes sociales. "Todo mi cariño para la familia y amigos de Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa, ante esta repentina pérdida. Descanse en paz", ha expresado el líder del Ejecutivo aragonés.

Funeral a las 17 horas en Bujaraloz: "Todo el pueblo está conmocionado"

La repentina muerte de Elena Villagrasa deja un profundo vacío en sus vecinos, de la localidad monegrina de Bujaraloz. Esta tarde a las 17 horas se celebrará su funeral, en una despedida que se espera multitudinaria. "Desde el ayuntamiento mostramos nuestro más sincero pésame a la familia, amigos y a todo el pueblo, porque la noticia nos ha conmocionado a todos", reconoce el alcalde de Bujaraloz, Darío Villagrasa.

"Elena era una vecina de toda la vida, que deja un testigo de amor y trabajo por el territorio imborrable. Le ponía corazón a todo lo que hacía, desde el secano de los Monegros hasta el verde del Pirineo. Era una persona muy querida y hacía mucha vida en el pueblo. Era una parte muy importante de Bujaraloz y contagiaba su optimismo a todo el mundo", la recordaba Villagrasa. "La echaremos de menos", reconoce.