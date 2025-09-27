Un paseo por la prehistoria: un pueblo de Teruel transforma sus milenarias pinturas rupestres en murales urbanos e inclusivos

En Alacón, un pequeño municipio de la comarca turolense de Andorra-Sierra de Arcos, las paredes hablan. Y lo hacen con un eco que viene de hace más de 7.000 mil años. El visitante que recorra sus calles desde este mes de septiembre se encontrará con una galería al aire libre de diez murales de gran tamaño que reproducen las milenarias pinturas rupestres que atesora el barranco Mortero. Un viaje al origen de la memoria colectiva que, gracias al arte urbano y a la inclusión, se abre ahora a todos los públicos.

La iniciativa, bautizada como ‘Alacón Rupestre Inclusivo’, ha sido impulsada por la comarca Andorra-Sierra de Arcos y el ayuntamiento de la localidad, con financiación de los fondos europeas a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. El proyecto no se limita a embellecer fachadas. Busca poner en valor un patrimonio declarado Patrimonio Mundial por la Unesco desde 1998 dentro del arte rupestre del arco Mediterráneo y hacerlo accesible a personas con discapacidad visual o movilidad reducida.

El arte rupestre que baja al pueblo

Las pinturas rupestres de Alacón, que forma parte del Parque Cultural del Río Martín, constituyen uno de los conjuntos más valiosos del arte levantino y esquemático. Allí habitan figuras como el célebre arquero del Tío Garroso o El Gigante, la representación humana más grande de este estilo en la península. Sin embargo, no todos los visitantes tienen la posibilidad de acercarse a los abrigos del barranco.

Para superar esa barrera, el artista Hugo Casanova, vinculado al municipio, ha trasladado a gran formato escenas de caza, recolectores o animales en diez murales repartidos por las calles del pueblo. Cada uno va acompañado de paneles explicativos con información en braille y reproducciones en altorrelieve de los motivos pictóricos, elaboradas por la empresa aragonesa Prames. Así, la experiencia sensorial permite que también las personas invidentes puedan “leer” con las manos el arte milenario.

Un proyecto con vocación social y turística

La inauguración oficial se celebra este sábado en un acto que reunirá a vecinos, instituciones y expertos en arte rupestre. Entre ellos, José Royo Lasarte, gerente del Parque Cultural del Río Martín y una de las voces más autorizadas en la materia, que ha acompañado una iniciativa que surgió de la idea original que tuvieron dos alaconeras, María Oliete y Begoña Pastor. También la ONCE ha colaborado en la validación de los materiales inclusivos.

Para María Oliete, la dimensión inclusiva no es un añadido, sino el corazón mismo de la propuesta. “La idea me vino por mi hijo, que es ciego de nacimiento, y desde entonces siempre estoy muy sensibilizada con acercar la cultura a las personas con discapacidad. Pensé en cómo adaptar lo más valioso que tiene Alacón, sus pinturas rupestres, para que pudieran disfrutarlas quienes no pueden acceder a los abrigos: no solo personas con discapacidad visual o en silla de ruedas, también mayores con movilidad reducida. Mi obsesión es la adaptación: que el arte y el patrimonio lleguen a todos, porque desgraciadamente aún quedan muchos espacios culturales sin accesibilidad”, reivindica Oliete, vinculada profesionalmente a proyectos culturales en CaixaForum Zaragoza, donde trabaja.

Su compañera en esta aventura, Begoña Pastor, recuerda que la idea nació en una conversación con María Oliete, que le planteó la posibilidad de realizar murales inclusivos de arte rupestre. Al enterarse de una convocatoria de proyectos comarcales, redactó la propuesta y se la presentó al alcalde. Tuvo una gran acogida y, tres años después, se ha hecho realidad en las calles de Alacón.

El proyecto, añade Pastor, tenía tres objetivos claros. El primero, “promocionar el arte rupestre”de Alacón, declarado Patrimonio de la Humanidad, y “hacerlo accesible a todos, porque muchas pinturas están en lugares de difícil acceso”. El segundo, “dotarlo de un carácter inclusivo” con placas en braille, relieves táctiles y códigos QR con audio. Y el tercero, “dinamizar nuestro pueblo para que sea más atractivo, visitado y vivo”.

Tanto Oliete como Pastor coinciden en destacar la implicación del artista Hugo Casanova y la generosidad de los vecinos que cedieron las fachadas como lienzos. “Hemos puesto alma, vida y corazón en este proyecto”, resume Pastor,

El apoyo de la comarca

La presidenta de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, Naiara Loras, subraya que este proyecto ejemplifica la filosofía del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, que otorgó a cada municipio un presupuesto de 38.000 euros para decidir cómo embellecer y dinamizar sus espacios. “En Alacón apostaron por reflejar su arte rupestre en el núcleo urbano, y lo hicieron con un marcado carácter inclusivo”, apunta. El valor de esta iniciativa, añade, está “en acercar un patrimonio que normalmente se encuentra en lugares de difícil acceso, y hacerlo comprensible también para personas invidentes o con movilidad reducida”.

La presidenta recuerda que la idea partió de dos vecinas de Alacón, María y Begoña, y que ha sido posible gracias al trabajo coordinado entre la comarca, el ayuntamiento y el Parque Cultural del Río Martín. “Es una manera de reforzar la identidad local y, al mismo tiempo, de abrir el pueblo a nuevos visitantes”, concluye.

El pasado como motor de futuro

‘Alacón Rupestre Inclusivo’ convierte el patrimonio en un recurso vivo, acercando el legado prehistórico a quienes nunca podrían acceder a los abrigos y ofreciendo al visitante un recorrido singular por el casco urbano. En las calles del pueblo, las escenas pintadas hace miles de años en piedra vuelven a cobrar vida sobre cemento y cal.

Con estos murales, Alacón demuestra que el arte rupestre no es solo un tesoro guardado en las cuevas, sino un patrimonio que se pude redescubrir desde la accesibilidad y el orgullo local. Un singular proyecto que mira al pasado para sembrar un futuro en el que cultura, inclusión y turismo sostenible se dan la mano.