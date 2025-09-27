El PP aún no ha cedido a Teruel Existe la presidencia de la Comunidad de Teruel pese al acuerdo de 2023

Los pactos de gobernabilidad son acuerdos en busca de la estabilidad política. Casi siempre llegan a buen puerto, pero a veces se tuercen. Es el caso de la comarca Comunidad de Teruel, donde Teruel Existe y PP pactaron hace un par de años un acuerdo para liderar en la región durante la legislatura. Entre otras claúsulas, la firma de Tomás Guitarte (Teruel Existe) y Joaquín Juste (PP Teruel) comprometía a ambos partidos a alternar en la presidencia de la comarca, con un cambio que se debía hacer efectivo a finales de mayo de 2025. Casi cuatro meses después, la situación es la misma que al comienzo de la legislatura.

El pacto entre las dos formaciones deja poco espacio a la duda. En el apartado A, dedicado a los postulados y objetivos base, PP y Teruel Existe coinciden en que su acuerdo "defiende la comarcalización de Aragón, su legislación y organización institucional y el Estatuto de Autonomía de Aragón". El primer punto, en orden, pero el segundo es el que regula la distribución de los cargos y el que ahora genera fricción entre las dos formaciones en Teruel.

Para ambos partidos "las actuales circunstancias socioeconómicas de crisis del medio rural y proceso de despoblación hacen más conveniente que nunca un escenario institucional de gobernabilidad en la comarca". La hay, pero existe una distancia por los cargos. El control se "garantiza" en un acuerdo que "durante los dos primeros años de la legislatura (hasta mayo de 2025) el presidente de la misma [la comarca] será un consejero del Partido Popular y el vicepresidente un consejero de Teruel Existe". Sigue el pacto: "Con anterioridad al 30 de mayo de 2025, se producirá una alternancia, debiendo ser el presidente de la comarca Comunidad de Teruel un consejero de Teruel Existe y vicepresidente un consejero del Partido Popular". Ambos partidos afirman que el pacto saldrá adelante "con la condición de no integrar a ninguna otra fuerza política al no ser necesario".

Casi cuatro meses después de lo marcado en el pacto, el organigrama en la Comunidad de Teruel sigue siendo la misma que en mayo de 2023, cuando comenzó la legislatura. José Herrero (PP) sigue siendo el presidente, acompañado en la vicepresidencia por Jesús Villamón, de Teruel Existe.

La postura de los dos partidos es diferente respecto al conflicto. Por un lado, Teruel Existe, que admite que "la situación está hablada con el PP de Aragón, donde hay un compromiso por la alternancia". No hay tanta comprensión con el PP de Teruel que lidera Juste: "No nos explicamos ni entendemos por qué Juste no lleva a cabo la alternancia". El propio líder de los populares en la provincia rechaza que "haya una polémica" y concreta: "Estamos negociando, como en otras comarcas".