El pueblo más al sur de Aragón tiene un histórico balneario que es perfecto para una escapada en otoño
Las aguas del balneario son frías, de mineralización fuerte y están indicadas para el tratamiento de afecciones cutáneas y respiratorias y para la mejora de problemas digestivos y artrosis
Aragón se ha convertido en un destino ideal para las cuatro estaciones del año. En verano hay multitud de pozas distribuidas por las tres provincias para darse un chapuzón, en invierno, los amantes del esquí disfrutan de la nieve en las diferentes estaciones mientras que los senderistas contemplan el contraste entre los paisajes otoñales y primaverales del Pirineo y Teruel. Siempre sin olvidar el patrimonio monumental que tiene la capital Zaragoza.
El otoño ya está aquí y ha traído un descenso brusco de las temperaturas en Zaragoza, Huesca y Teruel. Los aragoneses han tenido que cambiar por completo su vestimenta en la última semana sacando del armario la ropa de abrigo. La gente se va retirando poco a poco de las escapadas de fin de semana a la montaña por los riesgos de tormenta y se ven obligados a buscar otras alternativas de ocio sin depender de la meteorología.
Un histórico balneario
Uno de los turismos que emerge con la llegada del fresco es sin ninguna duda el termal y Aragón es uno de los destinos en España con más oferta. Muy conocidos por los foráneos son los balnearios de Alhama de Aragón, Jaraba, Panticosa mientras que hay otros menos conocidos como los de Ariño, Vilas del Turbón o el de Segura de los Baños.
Los balnearios de la provincia de Teruel combinan tradición y modernidad tal como recuerda la página web de Turismno de Aragón. En el pueblo más al sur de la comunidad se encuentra un balneario con 90 años de historia que es ideal para una escapada otoñal.
El Balneario El Paraíso, situado en la localidad turolense de Manzanera, ha sabido conservar el encanto de los centros termales más antiguos en toda España. Este centro termal, que también cuenta con un hotel tres estrellas y está acreditado con el distintivo de 'Hotel Starlight', se encuentra situado en los frondosos bosques de la sierra de Javalambre, entre pinos y sabinares.
Las aguas del balneario del Paraíso son frías, de mineralización fuerte y están indicadas para el tratamiento de afecciones cutáneas y respiratorias y para la mejora de problemas digestivos y artrosis. El agua minero medicinal proviene del manantial El Salvador, conocida desde tiempos inmemoriales, aunque fue un médico de la villa quién descubrió sus propiedades medicinales.
La historia del balneario de Manzanera comienza en 1929, pero tras el estallido de la guerra civil, la dirección se vio obligada a restaurar por completo el centro para abrirlo de nuevo al público en 1951. Tal como recuerda la web del Balneario de Manzanera, el edificio central conserva la belleza singular de la arquitectura de antaño y un trato cercano. Además, el recinto también ha evolucionado en términos gastronómicos gracias a su cocina casera tradicional aragonesa y valenciana.
Qué ver en Manzanera
El Balneario del Paraíso se encuentra en Abejuela, el pueblo más meridional de Teruel, ya en el límite con las provincias de Valencia y Castellón. Este municipio, de tan solo 57 habitantes según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se encuentra localizado a casi 1.200 metros de altura junto a una rambla tributaria del Turia y está rodeado de montañas salpicadas de pinos, sabinas y enebros.
El nuevo núcleo de población se organizó a lo largo de la calle principal, a los pies de la ladera donde se distribuye el caserío. En un extremo del pueblo, sobre un barranco, se alzó una robusta torre de defensa, actualmente utilizada como vivienda, datable en los siglos XIII o XIV. Abejuela es un destino Starlight de Gúdar-Javalambre, lo que la convierte en un destino ideal para observar el cielo nocturno.
La iglesia de San Agustín se encuentra situada en la plaza que se abre en la calle principal. Sobre el caserío se construyó una amplia cisterna, cubierta mediante una bóveda rebajada de sillería sin labrar. En las afueras del lugar se encuentra la ermita de Santa Margarita, buena muestra de la pervivencia de los modelos medievales en el marco rural.
