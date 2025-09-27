La ruta más mágica del Pirineo está al lado de Ordesa y termina en una bonita cascada
Esta es la ruta que puedes hacer también con tus mascotas, muy sencilla, disfrutando del paisaje y podrás ver una cascada maravillosa al final
Hay multitud de rutas en el Pirineo para poder disfrutar de sus maravillas, aunque algunas son poco conocidas o eclipsadas por las que tienen al lado, como pasa con el Valle de Ordesa. La conocida como "Ruta de la cola del Caballo" eclipsa a otras rutas de su alrededor que son igual de mágicas o incluso más, además de tranquilas y sencillas. Como pasa con esta ruta que tiene comienzo en Bujaruelo.
Ya al inicio de esta ruta nos encontramos en el Valle de Bujaruelo, donde podremos disfrutar de unas vistas al puente románico de San Nicolás de Bujaruelo, un puente que data del siglo XIII y por debajo de él se encuentra el río Ara. También nos encontramos una zona de acampada donde se permiten animales, parking gratuito y el refugio de Bujaruelo, donde tienen opción de comidas.
Una ruta bonita, sencilla y mágica
La ruta comienza en el camino detrás del refugio, donde aún nos seguimos encontrando en el Valle de Bujaruelo. El camino es recto mientras paseamos por al lado del río Ara, cuidado porque puede haber ganado en determinadas zonas del recorrido, en especial, una vez llegado al desvío donde nos encontraremos un cartel que nos indica "Valle de Otal".
Una vez tomamos ese desvío subimos hacía una pista, en la que iremos subiendo poco a poco. El camino es sencillo, para todo tipo de públicos, e incluso para nuestros mejores amigos de cuatro patas, esta zona permite llevar perros, siempre que esten atados a la correa y el responsable debe tener en cuenta que hay vacas sueltas por la zona.
El desnivel es de 315 metros, aunque al ser la pista de modo de "eses" casi no se nota lo que estás subiendo. Cuando llegas arriba es donde nace la magia. Una vez termina la pista y subimos unos metros más ya podemos ver las vistas a todo el Valle de Otal. Finalmente, para llegar hasta la cascada bajamos por el recorrido en medio del valle, sencillo y fácil, hasta su cabecera.
La vuelta es el mismo camino que hemos hecho en la subida pero de bajada. Hasta llegar de nuevo a Bujaruelo, donde podremos disfrutar de un rato sentados en su refugio con unas vistas increíbles. La dificultad de la ruta es media y los kilómetros en total son 13,5. El tiempo en el que puedes hacer la ruta es de hasta tres horas.
