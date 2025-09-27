Teruel despliega una agenda cultural vibrante y un patrimonio artístico único que la convierten en destino imprescindible durante todo el año. Desde los Amantes hasta Dinópolis, la ciudad combina historia, tradición y ocio con propuestas para todos los públicos.

Cada año, las Bodas de Isabel reviven en febrero la leyenda de Isabel de Segura y Diego de Marcilla, con representaciones históricas, música y recreaciones en espacios emblemáticos de la ciudad. Poco después llega la solemnidad de Semana Santa, entre marzo y abril, con procesiones que unen la religiosidad popular de Teruel con manifestaciones en torno a las cornetas, tambores y bombos.

Las Fiestas de la Vaquilla del Ángel son la celebración más esperada del verano. Una fiesta tradicional y multitudinaria, con música, encierros y un ambiente muy arraigado. Entre los meses de septiembre y octubre, la ciudad de Teruel recrea la Partida de Diego. Este acto se encarga de representar la primera parte de la historia de Los Amantes de Teruel, combinando dramatismo, teatro y memoria local.

Teruel, la ciudad donde el arte y la tradición se viven todo el año / Ayuntamiento de Teruel

En noviembre llega la Semana modernista, donde Teruel se adorna con arquitectura, música y actividades que homenajean su pasado modernista, recuperando personajes y costumbres turolenses de principios del siglo XX.

Y, por si esto fuera poco, Teruel es uno de los ejemplos más destacados del arte mudéjar en España, declarado Patrimonio de la Humanidad. Caminando por el trazado histórico de la ciudad se puede contemplar la mezcla de lo islámico y lo cristiano. Este estilo está presente en monumentos, iglesias y museos, como en las torres mudéjares de El Salvador y San Martín o San Pedro.

Además, entre otros atractivos que se pueden disfrutar en la ciudad sobresalen Dinópolis, parque temático paleontológico que fusiona ciencia y diversión; los museos de la ciudad, como el Museo Provincial de Teruel o el Museo de la Vaquilla, que explica historia y significado de esta fiesta emblemática; además de los miradores, plazas y patios cargados de tradición.

En la ciudad de Teruel, cada momento del año tiene su motivo para visitarla. Con historia, arte, fiestas populares y ocio, su diversa y atractiva oferta se mantiene viva los doce meses del año.