Tomasa Hernández defiende que las humedades en las pinturas de Sijena demuestran que "tienen que volver a casa"

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, considera que, con la puesta en conocimiento del estado actual de las pinturas de Sijena con "pruebas objetivas" sobre las humedades que padecen, el Gobierno de Aragón está "fortaleciendo" su posición sobre la necesidad de que estas regresen a la comunidad, "a su casa", "lo antes posible".

Hernández ha abordado este asunto ante las preguntas de los medios de comunicación durante su participación en la inauguración del Summit de Educación Infantil que se celebra este sábado en Huesca, y ante la manifestación convocada este mediodía en por Aragón Teruel Existe en Barcelona por el retorno de los bienes.

Allí, ha informado de que el Ejecutivo aragonés sigue "a la espera" de la resolución de la jueza respecto al calendario que se debe desarrollar para el cumplimiento forzoso de la sentencia para la devolución de los bienes. Cabe recordar que el Ejecutivo aragonés presentó ante la jueza un calendario que definía el retorno en unos siete meses, y que el MNAC tenía de plazo hasta principios del mes de septiembre para trasladar su propuesta.

La respuesta a la reacción del ministro: "Urtasun no quiere un problema con Cataluña"

En el penúltimo tira y afloja entre el MNAC y el Gobierno de Aragón sobre la conservación de las pinturas, tomó partido este viernes el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien, en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, alabó la "extraordinaria" labor de los técnicos catalanes en la protección de las obras y destacó que los técnicos del ministerio están perfectamente implicados y que trabajan junto a los del ayuntamiento de la ciudad y los de la Generalitat.

Un respaldo "entendible" para la consejera aragonesa Tomasa Hernández: "Como no podía ser de otra manera, Urtasun no quiere un problema en Cataluña, es evidente", ha opinado la titular de Cultura del Gobierno autonómico, que además ha asegurado que las pruebas presentadas por el Gobierno de Aragón "todavía" no representan una "valoración" del trabajo de conservación de las pinturas, sino "hechos" de cómo las pinturas están "en la actualidad".

"Es una mera puesta en conocimiento de cómo están hoy y de los signos de cosas que han pasado, pero no estamos argumentando, todavía no es el momento pero igual llega, de valorar el trabajo técnico", ha advertido.

En cualquier caso, Hernández ha insistido en que "las sentencias están para cumplirlas", y ha hecho referencia a la manifestación convocada por Teruel Existe en la capital condal.

"Es normal que la sociedad y las instituciones se impliquen en reclamar algo que nos pertenece y que tiene que venir a Aragón por justicia", ha defendido la consejera, que ha abundado en la idea de que se trata de un pleito "basado en derecho ordinario". "El juzgado no ha hecho aplicación de normativa extraña, ni de principios políticos, ni de solidaridad. Se han aplicado el Código Civil, evidentemente. No son titulares, no son propietarios. Y el edificio estaba protegido mucho antes de que las pinturas salieran de Sijena, con lo cual, pues, señoría, no hay más preguntas", ha zanjado.