Los vecinos de Arcosur, ante la llegada de mil viviendas y el primer centro de salud: "Después de 13 años era algo que necesitábamos"

Un templado viernes por la tarde. Los más pequeños del zaragozano barrio Arcosur, que acaban de terminar sus últimas clases de la semana, juegan por las zonas verdes. Desde bancos y escaleras del entorno los vigilan sus madres y padres. "Este es prácticamente el único parque que hay", cuenta Diana Fuertes (nombre ficticio), que es vecina de esta zona que esta misma semana ha pasado al primer plano político y mediático después de que presidente del Gobierno de Aragón, anunciara en el debate sobre el estado de la comunidad la -muy reivindicada- construcción de un centro de salud y la compra de suelo a Ibercaja para levantar mil viviendas asequibles más. "Después de más de 13 años aquí era algo que necesitábamos", señala Diana.

Junto a Diana está otra vecina del barrio de Arcosur, Lola Sánchez (nombre ficticio) que también celebra que el tan reivindicado centro de salud sea una realidad cada vez más cercana. "Ahora tenemos que ir al de Valdespartera que, además de tener que desplazarnos hasta allí, está muy saturado", sostiene. Tanto es así que incluso hay niños que no asisten a este punto sanitario porque la cifra de cartillas es "inasumible".

El nuevo centro de salud estará situado entre las avenidas del Torico, del Cierzo y 21 de junio de 2009, justo encima de la Z-40. Una ubicación que las residentes celebran porque, recuerdan, antes se había propuesto un solar en la zona norte del barrio que quedaba más cerca del vecino Rosales del Canal que del núcleo de Arcosur y que, además, era un terreno con dolinas. Diana cuenta que desde el parque hasta la zona en la que estará el ambulatorio hay unos 10 minutos andando, mientras que desplazarse a los barrios vecinos -Rosales del Canal o a Valdespartera- tienen que recorrer media hora en coche o 45 minutos en autobús. "Que lo hagan aquí es una ilusión", apunta.

Y más cuando, expone, todavía faltan otros muchos servicios y recursos en el barrio. "Estaría bien tener una farmacia, y un supermercado también estaría muy bien, porque ahora solo tenemos el Coaliment. Además, yo creo que aquí tendría salida también el pequeño comercio, tener una frutería, una pescadería...", dice Lola. "Es que aquí no tenemos de nada", añade Diana.

Ambas residentes comparten que, tras varios años "estancado", el barrio está ahora en crecimiento, con la fase 2 Sur cada vez más cerca. Y si hay algo que destaca en esta zona concreta son los niños, que se reparten entre el CPI Arcosur y el Ana María Navales. Por eso, reclaman también una mayor frecuencia del transporte público, que muchos vecinos utilizan para desplazarse por sus calles -"Estamos todos muy desperdigados y hay grandes distancias de un lado a otro", señala Diana- y, los más pequeños, para acudir al colegio. Según denuncia, las frecuencias del fin de semana son de 30 minutos y, entre semana, de al menos 20.

En la misma línea van los reclamos de otro vecino de Arcosur, que prefiere no dar su nombre. "Necesitamos que pongan ya las marquesinas", solicita tras explicar que el barrio está muy "desprotegido" porque no tiene altos edificios que frenen el cierzo, que sopla con fuerza.

Con la cabeza puesta en los pequeños pero también en los adultos, este vecino sugiere que también convendría contar con un pabellón municipal. "Es algo que se pagaría solo, que nadie tendría problema", dice. Los más pequeños podrían usarlo para extraescolares y, los adultos, para otro tipo de actividades. Pero todo eso, después de que llegue el centro de salud, que también ve con buenos ojos. "Nosotros ni siquiera vamos al de Valdespartera, porque está tan congestionado de pacientes que preferimos estar desplazados", apunta.

Una queja que es compartida por otras muchas residentes. "Estamos cuatro barrios para Valdespartera, y te dan cita muy tarde. Te tienes que desplazar y va con demora", denuncia Marisa Romero (nombre ficticio), que menciona que tanto en Rosales del Canal como en Arcosur, además de en Valdespartera, hay un gran número de niños.

Además de para recibir asistencia sanitaria, la residente comparte que tienen que moverse a barrios vecinos como Rosales del Canal o Valdespartera para comprar medicamentos, entre otras muchas cosas. "No tenemos ni cajero", expone. Por detrás, añade una compañera: "Y la nueva ubicación del centro de salud (entre las avenidas del Torico, del Cierzo y 21 de junio de 2009) muy bien allí, muy contentas".