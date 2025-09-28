ALIA tira de la innovación nacional en logística y transporte. No solo por la cantidad de socios que agrupa, más de 170 empresas, sino también por el número de proyectos que impulsa y desarrolla. Durante 2025, el Clúster Logístico de Aragón tiene activos 13 proyectos en distintas convocatorias.

En el marco de uno de ellos, HY4AR: Estudio de la actual y potencial demanda del Hidrógeno en Aragón, Zaragoza será sede el martes 7 de octubre de una jornada de casos de éxito que versará sobre la movilidad y la logística del futuro. Los asistentes podrán descubrir cómo el hidrógeno está transformando el transporte, desde el ferrocarril hasta los camiones y vehículos eléctricos. A través de demostraciones en vivo, intervenciones de expertos y mesas redondas se analizarán los avances, retos y oportunidades del hidrógeno en el sector.

El Clúster Logístico de Aragón ha presentado este año un total 33 proyectos, con una inversión total de 30,9 millones de euros. Todo ello supone una gran movilización conjunta de ideas y profesionales, ya que en la preparación de estas iniciativas han participado 65 socios y 170 empresas. Y aún quedan tres meses por delante para que finalice 2025.

«Presentamos muchos proyectos, tanto nacionales como internacionales, porque en ese trabajo conjunto también surgen oportunidades y conocimiento entre socios», reconoce Ángel Gil, director general de ALIA. "Todos los proyectos son muy diversos, pero tienen algo en común: la innovación. Este es un sector con mucha diversidad y versatilidad, pero todos los proyectos están orientados a la innovación logística y del transporte», añade.

ALIA es una agrupación de empresas que canaliza las necesidades de las compañías y establece sinergias entre los asociados para impulsar su competitividad a través de la colaboración, la formación y la innovación. «Apoyamos a las empresas a que accedan a los avances del sector. Las bases reguladoras de las subvenciones obligan muchas veces a que, al menos, haya una pyme, microempresa o start-up. Así, estas pequeñas empresas, además de participar en grandes proyectos colaborativos, pueden acceder a tecnologías que probablemente solas no lo podrían hacer».

ALIA celebra su 15º aniversario

Para ALIA, 2025 es un año muy significativo ya que celebra su 15º aniversario. Lo hace con 15 años, 15 hitos, un programa especial de eventos que servirá para tener más presencia en todo el territorio aragonés, y en un año en el que además está impulsando su internacionalización.

En esta línea, ALIA lidera U-Save, su primer proyecto europeo, que lo sitúa en la senda de la internacionalización. Este proyecto fue presentado en enero en Zaragoza y se promueve de la mano del Clúster de Aeronáutica, Aeroespacial y de Defensa de Aragón, en un consorcio internacional que pretende desarrollar un sistema aéreo capaz de transportar suministros vitales en situaciones de emergencia en ciudades por drones, eléctricos y propulsados por hidrógeno, integrando soluciones tecnológicas. También ALIA ha firmado un acuerdo de colaboración con la Cámara de Shanghai y la Cámara de Comercio China-España.

En el marco del 15º aniversario, este año será aún más especial el ALIA Logistics Summit, la gran noche de la logística de Aragón. La gala del 29 de octubre estará llena de sorpresas. «Ya se ha convertido en un referente nacional. Será en la Sala Mozart para que puedan venir los socios y quien nos quiera acompañar y contaremos con el expolítico Albert Rivera. Será una gala entrañable que pondrá en valor la logística en Aragón», señala el director general de ALIA, Ángel Gil.