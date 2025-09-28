Aragón activa la alerta ante las fuertes lluvias de este domingo: estos son los lugares donde habrá tormentas

La Dirección General de Interior y Protección Civil del Gobierno de Aragón ha activado hoy a las 10:15 horas la fase de alerta del Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PROCIFEMAR) debido a la previsión de lluvias y tormentas generalizadas en la comunidad.

Además, de acuerdo con la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se amplían también los avisos meteorológicos.

En concreto, hay aviso de nivel naranja por lluvias en Ribera del Ebro (Zaragoza), Bajo Aragón (Teruel), Huesca Centro y Huesca Sur (Huesca). Vigente desde las 15:00 h hasta las 23:59 h. En nivel amarillo por lluvias y tormentas se extiende al resto de Aragón, también desde las 15:00 h hasta las 23:59 h.

En detalle, las previsiones hay cifras de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora en buena parte de Aragón y hasta 80 litros por metro cuadrado en tres o cuatro horas en el centro y sur de Huesca, ribera del Ebro en Zaragoza y el Bajo Aragón de Teruel.

"Se recomienda a la población extremar la precaución en los desplazamientos, así como mantenerse informado a través de los canales oficiales del Gobierno de Aragón y la AEMET", han indicado desde el Ejecutivo autonómico.

"El Gobierno de Aragón recuerda que la activación del PROCIFEMAR tiene como objetivo reforzar la coordinación entre administraciones y garantizar una respuesta rápida ante cualquier incidencia derivada de la situación meteorológica", han añadido.

Crecida de los ríos

Por otro lado, y ante los avisos de la Aemet, desde la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) han alertado de que estas lluvias torrenciales pueden provocar "súbitas crecidas en cauces menores y barrancos" este domingo y durante la madrugada del lunes.

"Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos siempre seguir las recomendaciones de los servicios de protección civil, estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro", han indicado.

Las comunidades autónomas en las pueden producirse crecidas son Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana (Castellón), Navarra y La Rioja.