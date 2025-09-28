Bulos en mitad de la tormenta: el Gobierno de Aragón desmiente que se hayan suspendido las clases

Una vez más, los bulos se han abierto paso en la tormenta. Esta vez, a causa de las fuertes lluvias que han anegado, especialmente, Zaragoza y su entorno metropolitano. En las últimas horas se ha viralizado un supuesto comunicado oficial del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón en el que se informaba de la suspensión de "todas las actividades lectivas" en la comunidad previstas para este lunes, medida que sí han adoptado comunidades como Valencia pero que en el territorio aragonés son, al menos por el momento, totalmente falsas.

De hecho, ha sido la propia DGA la que ha tenido que salir al paso del bulo, ampliamente difundido por los chats de los jóvenes, con un "aviso urgente" que incluso han colgado en sus redes sociales oficiales.

"Buenas noches. Está circulando por grupos de WhatsApp un mensaje en el que se indica que el Departamento de Educación ha decidido suspender mañana las clases debido a la situación meteorológica. Este mensaje es falso, se trata de un bulo que alguien ha lanzado a través de WhatsApp. Mañana las clases transcurrirán con normalidad en la comunidad autónoma y si se produjera cualquier cambio se anunciaría por los cauces oficiales. Por favor, es necesario recordar a la población que deben atender únicamente a fuentes oficiales ante este tipo de episodios", reza el comunicado.