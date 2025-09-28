Bulos en mitad de la tormenta: el Gobierno de Aragón desmiente que se hayan suspendido las clases
En las últimas horas se había viralizado un mensaje con un falso comunicado oficial
Una vez más, los bulos se han abierto paso en la tormenta. Esta vez, a causa de las fuertes lluvias que han anegado, especialmente, Zaragoza y su entorno metropolitano. En las últimas horas se ha viralizado un supuesto comunicado oficial del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón en el que se informaba de la suspensión de "todas las actividades lectivas" en la comunidad previstas para este lunes, medida que sí han adoptado comunidades como Valencia pero que en el territorio aragonés son, al menos por el momento, totalmente falsas.
De hecho, ha sido la propia DGA la que ha tenido que salir al paso del bulo, ampliamente difundido por los chats de los jóvenes, con un "aviso urgente" que incluso han colgado en sus redes sociales oficiales.
"Buenas noches. Está circulando por grupos de WhatsApp un mensaje en el que se indica que el Departamento de Educación ha decidido suspender mañana las clases debido a la situación meteorológica. Este mensaje es falso, se trata de un bulo que alguien ha lanzado a través de WhatsApp. Mañana las clases transcurrirán con normalidad en la comunidad autónoma y si se produjera cualquier cambio se anunciaría por los cauces oficiales. Por favor, es necesario recordar a la población que deben atender únicamente a fuentes oficiales ante este tipo de episodios", reza el comunicado.
ACLARACIÓN DE 'EL PERIÓDICO DE ARAGÓN'
Aviso importante. El Periódico de Aragón informa que está circulando por redes sociales una noticia sobre la suspensión de las clases mañana lunes en la comunidad. Está noticia, sin embargo, no alude a los efectos que las lluvias de este domingo puedan estar causando en algunas zonas de Aragón sino que se trata de una información publicada por este medio el pasado 28 de abril, con motivo del gran apagón que sufrió toda España . Por tanto, el Periódico de Aragón quiere aclarar que cualquier uso de la noticia del pasado mes de abril es interesado y no responde a la realidad actual.
