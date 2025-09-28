Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Calles anegadas en Cuarte de Huerva por las fuertes lluvias

VÍDEO | Las calles de Cuarte de Huerva se trasforman en ríos tras la tromba de agua de esta tarde

VÍDEO | Las calles de Cuarte de Huerva se trasforman en ríos tras la tromba de agua de esta tarde

Zaragoza

Cuarte de Huerva es uno de los municipios que más afectado ha resultado la tarde de este domingo como consecuencia de las fuertes lluvias que han descargado con fuerza en Zaragoza y su área metroppolitana. Por el momento no existen registros pluviométricos de Cuarte de Huerva aunque la estación del barrio de Valdespartera refleja 45 litros por metro cuadrado. En estos momentos, de hecho, se tiene constancia de que se han inundado garajes y algunas calles están completamente anegadas.

