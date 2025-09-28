El pueblo de Aragón con un récord Guinness muy patatero y uno de los pozos más profundos de Europa

Se suele decir que los aragoneses somos tozudos, cabezones y testarudos. Cuando a un aragonés se le mete algo en la cabeza, no para hasta que lo consigue, incluso si el desafío es tan mayúsculo como batir un Récord Guiness.

Los aragoneses han visto como en las últimas décadas se superaban varios registros para la historia, algunos de ellos muy curiosos y que difícilmente se borrarán de la memoria de los que presenciaron los hechos en directo.

La provincia de Huesca ha batido varios récord Guiness. Por ejemplo, Cerler, en 2015, logró superar a la localidad italiana de Lavagna al preparar el mojito más grande del mundo con casi dos toneladas de hielo, casi 500 litros de ron y 222 kilos de azúcar. Finalmente, lograron un cóctel de 3.450 litros.

Diez años antes, El Grado reunió a 700 personas en una partida de parchís tras organizar el Campeonato Mundial. Sin salir de Huesca también puedes subirte a la tirolina más rápida del mundo, que es la de Ordesa Pirineo en Fiscal, con la que alcanzarás los 189 kilómetros por hora.

Mundial de Parchís en El Grado / EL GRADO

En Graus, se batió un récord mundial gracias a una longaniza de 1.000 metros en 1996 mientras que en Huesca capital se superó en 2011 a Estocolmo con el mayor dominó humano de colchones en el que participaron un total de 526 personas.

Zaragoza tampoco se queda atrás en el listado de Récord Guiness. El bombero David Robles consiguió en 2019 el récord de subir escaleras en una hora tras subir 18 veces las 18 plantas del World Trade Center de la capital aragonesa.

Durante la Expo, se hizo el grafiti más grande del mundo con 653,99 metros y en 2021 se presentó en La Torre Outlet la máquina de arcarde más grande con cinco metros de altura para poder jugar al tetris. Además, la capital aragonesa cuenta con el reloj solar más grande del mundo situado en Vadorrey con 50 toneladas de peso y 46 metros de altura. En 2012, en Alagón, se juntó el grupo vocal de jota más numeroso del mundo con casi 1.100 participantes.

Reloj solar más grande del mundo en Zaragoza / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Un récord muy patatero

Teruel es la provincia con menos récord Guinness de Aragón ya que solo cuenta con uno. Uno de los eventos del año en Cella es sin ninguna duda la Feria de la Patata. Los vecinos y visitantes se reúnen en los alrededores de la famosa fuente para probar platos, ver actuaciones musicales y disfrutar el domingo de una gran comida popular.

"En una olla gigante se cocina un guiso para más de 3.000 personas en el que se precisan más de 2.000 kilos de patatas de Cella. Y por si fuera poco, en la noche del sábado se reparten casi 3.000 bocadillos de tortilla de Patata de Cella (salen de unas 650 tortillas)", explican desde la Feria de la Patata de Cella.

Feria de la patata en Cella / FERIA DE LA PATATA

Fue en el marco de esta feria hace 25 años (2.000) cuando los vecinos decidieron cocinar 2.040 kilos de patatas bravas, obteniendo un Récord Guiness que todo ciudadano español siente como suyo.

Qué ver en Cella

Cella es uno de los pueblos más conocidos de la provincia de Teruel que bien merece una pequeña escapada de fin de semana en otoño. Lo más curioso de la localidad turolense es sin duda la fuente, un gran pozo artesiano construido en el siglo XII que es de los más profundos de Europa.

Según los datos recogidos del Ayuntamiento de Cella, la fuente tiene forma elíptica con un diámetro mayor de 34,83 metros y un diámetro menor de 24,84 metros. El perímetro es de 130 metros y está rodeado por un pretil de piedra de sillería, en un extremo se da salida al agua por medio de un paso cubierto por una ermita, dedicada a San Clemente. La profundidad es de 9 metros en la orilla y 11,5 metros en el centro y el caudal medio que mana este pozo es de unos 3.500 litros por segundo.

Fuente de Cella / AYUNTAMIENTO DE CELLA

Otros monumentos de Cella que bien merecen una visita son el Ayuntamiento, gracias a su preciosa fachada, y la Iglesia de Nuestra Señora de la Inmaculada.

Un yacimiento celtibérico y un acueducto romano

En las proximidades de Cella se puede visitar el castro de El Cerrito, un yacimiento celtibérico, y también el espectacular acueducto romano de Albarracín a Cella. Se trata de una obra desde donde se trasladaba agua desde la cuenca del río Guadalaviar en Albarracín a la altiplanicie de Cella en un trayecto de 25 kilómetros.

Acueducto romano de Albarracín a Cella / SERVICIO ESPECIAL

El acueducto se conserva de manera excepcional en algunos tramos gracias a distintas técnicas de construcción, aunque predomina la galería excavada en roca, con ventanas laterales que sirvieron tanto para excavar el interior como para extraer roca, y durante su uso para limpiar y retirar limos y otros materiales.