Feijóo se 'moja' en Murcia por el trasvase delante de Azcón: "Hay que traer el agua de donde sobra"

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo ha sido más claro que nunca en su mitin de Murcia a la hora de hablar de los trasvases que rechazan otros territorios como Aragón. Delante del presidente aragonés, sentado junto al resto de barones conservadores en el escenario, ha dicho claramente que hay que apostar por los trasvases. O, mejor dicho, ha defendido literalmente que "hay que traer el agua de donde sobra" a regiones como la murciana.

Feijóo no se ha pronunciado con los ambages de otras veces, ha apostado claramente por llevar agua de otras cuencas hacia la Regón de Murcia y otras comunidades en las que es un bien escaso, procedentes de otros territorios. Eso sí, sin hacer mención expresa ni a comunidades ni a cuencas de ríos de las que transportar ese agua. Pero tiene claro que hay que hacerlos y ha llegado a decir que "para eso hay 40.000 millones de euros en el Plan Hidrológico Nacional (PHN)", que es la herramienta clave desde la que hay que impulsar estos trasvases. "Traeremos un pacto Nacional del agua dotado con 40.000 millones de euros, lo que hay que hacer es traer el agua de donde sobra de tierras húmedas, eso es solidaridad y un proyecto nacional", ha dicho el líder del PP. "Eso es la solidaridad, un proyecto nacional y unir a la gente y no enfrentarla", ha defendido Feijóo.

Se ha llevado la ovación del público presente en el auditorio murciano, obviamente, y entre los aplausos estaban también los del presidente de Aragón y los del presidente de Murcia, Fernando López Miras, que no ha desaprovechado la ocasión, antes de que subiera Feijóo al estrado, de hablar de "trasvases" para su comunidad. De hecho, el dirigente conservador ha llegado a culpar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de generar "tensiones" entre territorios a propósito de unos trasvases que ha urgido rescatar del olvido pero "sin crispar ni enfrentar" a los gobiernos autonómicos. Desde el PP Aragón se entiende que las referencias de Feijóo están centradas en el trasvase Tajo-Segura.

Con Azcón en el escenario, junto al resto de presidentes autonómicos del PP, Feijóo ha garantizado que con ellos se van a "poner de acuerdo" en este tema y en otros igualmente espinosos como el de la financiación autonómica. Eso sí, para ello necesitan que Feijóo llegue al Gobierno de la nación, que minutos después confirmaba con sus palabras que trasvases como el del Ebro está en su hoja de ruta. Para sorpresa de Aragón y otros territorios que están radicalmente en contra y donde también gobierna el PP. Patata caliente la que dejan ambos ahora en el tejado de un Jorge Azcón que se ha visto envuelto en este mensaje, también abordado en el cónclave del líder del partido en Murcia con todos sus barones.

Azcón: "Hemos hablado de los problemas reales de España"

Sin embargo, el presidente de Aragón y líder del PP en la comunidad autónoma ha evitado hablar del trasvase y de la gestión del agua a la salida de la reunión con todos los barones y se ha centrado en el objetivo principal de la reunión en Murcia, renovar la posición del PP en torno a la inmigración, uno de los asuntos clave para diferenciarse -o acercarse más a Vox- en un asunto que está marcando la agenda y puede ser decisivo en las próximas elecciones.

El presidente Azcón ha asegurado que los líderes autonómicos del PP y el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo han hablado "de los problemas reales de España". Así, Azcón ha reconocido que han llegado a un "principal acuerdo en torno a la inmigración".

"Frente a las protestas, lo que quiere el PP son propuestas, una propuesta en inmigración regulada, ordenada y legal", ha defendido, acercándose de nuevo a los postulados de Vox. "Quien venga a España a trabajar va a tener las puertas abiertas. Quien venga a España a delinquir, es evidente que tiene que salir de nuestras fronteras. No queremos contar con la inmigración que viene a crear problemas. Queremos hablar de la inmigtación que viene a contribuir a que nuestra comunidad autónoma y nuestro país sea un país mejor", ha defendido el presidente aragonés.

Preguntado por si esta nueva hoja de ruta en inmigración puede acercar al PP y Vox para la aprobación de los próximos presupuestos de Aragón, Azcón ha asegurado que "no tiene nada que ver con la negociación de los presupuestos". "Estas son prouestas de una política real, que se puede poner en marcha mañana, que si hay un cambio de gobierno (en España) empezamos a ocuparnos de verdad de la inmigración. De la inmigración hay que protestar menos y plantear soluciones. Por eso hoy todos los presidente sdel PP hemos estado hablando de propuestas y no de problemas", ha zanjado el presidente aragonés.