El ferrocarril gana terreno como medio de transporte entre el puerto de Tarragona y Aragón
La Autoridad Portuaria de Tarragona consigue este 2025 importantes hitos en su estrategia de impulso al ferrocarril
El ferrocarril es el futuro. Afirmarlo en pleno siglo XXI puede parecer desfasado, pero nada más lejos de la realidad. El sector logístico, como el resto de sectores productivos, se enfrenta a un reto sin precedentes: la descarbonización. Se trata de una transformación social, económica y tecnológica que sentará las bases de un nuevo paradigma. En el caso de la logística, el nuevo paradigma se centrará en la eficiencia, la digitalización y el ferrocarril.
Este tipo de cambios a gran escala requieren visión, estrategia y planificación para poderlos implementar con éxito. El puerto de Tarragona lleva tiempo trabajando en su estrategia para el impulso del ferrocarril. En 2025 se están consiguiendo importantes hitos, algunos de los cuales están directamente vinculados al transporte entre el enclave tarraconense y Aragón.
Terminales intermodales, la clave
Uno de los elementos necesarios para que el transporte de mercancías por ferrocarril crezca son las terminales intermodales. Estos espacios permiten centralizar los envíos procedentes de hubs logísticos como el puerto de Tarragona hasta puntos clave dentro de su hinterland y, al mismo tiempo, también agrupan el transporte de última milla de estas mercancías.
Estas ventajas llevaron al puerto de Tarragona a entrar a formar parte del accionariado de Grupo Samca -la empresa que gestiona la terminal intermodal de TIM Monzón- en 2021. El objetivo de esta apuesta: reforzar su liderazgo como principal socio logístico para el sector agroalimentario de Aragón y mejorar su servicio.
Ahora esta apuesta se amplía. Y es que la empresa promotora de TIM Monzón está a punto de inaugurar la terminal intermodal de Tamarite de Litera. Con 18.000 metros cuadrados, LiteraTIM es, junto a la instalación de Monzón, una de las principales terminales especializadas en la logística de graneles agroalimentarios.
La clave de estos dos puertos secos, para el puerto de Tarragona, no es solo que le permiten consolidarse aún más en Aragón, sino que facilitan el envío de cereales y otros graneles alimentarios a la región en tren, lo que se traduce en una descarbonización progresiva del transporte de una de las mercancías estructurales que mueve el puerto tarraconense.
Más eficiencia, menos emisiones
La inauguración de LiteraTIM no es el único hito de la estrategia para el impulso del ferrocarril del puerto de Tarragona que se materializa este 2025. Grupo Jorge, Go Transport y la Autoridad Portuaria de Tarragona han sumado esfuerzos para promover el ferrocarril como el medio de transporte más eficiente en las operativas de agroalimentarios a granel.
Este proyecto incluye la concesión a Aralogic, empresa de Grupo Jorge, de una nave en el Moll d’Aragó del puerto tarraconense donde ya se están llevando a cabo operativas de carga de ferrocarril optimizadas. El grupo invertirá medio millón de euros en la modernización de dicha nave y tiene prevista una inversión de dos millones de euros más para la automatización de los procesos de carga de los trenes.
Asimismo, la operadora ferroviaria Go Transport invierte 35 millones de euros en la adquisición de nuevas locomotoras eléctricas que permitirán incrementar la eficiencia de las operativas de carga y transporte de cereales un 16%. La primera de estas locomotoras se está usando para realizar el servicio de Aralogic entre el puerto y Aragón.
Huella de carbono
- Se suprimirán 12.000 trayectos en camión y se evitarán 6.000 toneladas de CO2 al año
- Aralogic moverá en tren 306.000 toneladas al año desde Tarragona hasta Zuera y Sariñena
El objetivo es transportar 306.000 toneladas de cereal al año desde las instalaciones de Aralogic en el puerto de Tarragona hasta las estaciones Zuera y Sariñena. Esto supondrá el envío de 350 trenes, que permitirán la supresión de 12.000 trayectos en camión por carretera, lo que supondrá una reducción de 6.000 toneladas de CO2 derivadas del transporte.
En 2024, Aralogic cargó 600.000 toneladas en sus instalaciones portuarias, que equivalen a 23.000 camiones. De estas, 394.000 se transportaron en 15.000 camiones; mientras que 206.000 toneladas ya se expidieron vía ferrocarril, en 235 convoyes. Esto permitió reducir 8.000 trayectos de camión, de manera que se evitó la emisión de 4.000 toneladas de CO2. Así pues, el 35% del tráfico que gestionó Aralogic el año pasado salió del puerto tarraconense en tren. Ahora, con las inversiones presentadas, el porcentaje se elevará hasta el 50%.
