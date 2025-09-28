Los grandes olvidados del debate del estado de la comunidad: ¿Dónde está La Romareda?

La vida seguía fuera del Palacio de la Aljafería como si no pasara nada de puertas adentro. Turistas que hacían fila a la entrada; zaragozanos que iban y venían en el autobús. Dentro, una de las citas más importantes del año para la política aragonesa. El debate del estado de la comunidad, también llamado debate de política general, se celebró el miércoles y el jueves con más de doce horas de discursos y diálogo parlamentario sin que las cosas cambiasen mucho fuera de las murallas del palacio. El presidente aragonés, Jorge Azcón, deslizó los proyectos troncales de sus próximos presupuestos y le tiró el guante a Vox para ver si deciden no apoyarlos o darles un balón de oxígeno para completar la legislatura.

En el aire están, pese a los anuncios concretos, el nuevo hospital Royo Villanova, el centro de salud en Arcosur, la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años, la concertación del Bachillerato o la rebaja de impuestos. Todos ellos proyectos vinculados a la aprobación de las cuentas de 2026 que, a día de hoy, es una quimera.

Jorge Azcón dibujó el Aragón que quiere en un discurso deliberadamente cargado de anuncios en los pilares del Estado del bienestar: sanidad, educación y servicios sociales. Pero se dejó por el camino asuntos troncales. La dramática cifra de fallecidos en accidente laboral en Aragón en el último año no formó parte de ese extenso repaso que realizó el presidente sobre cómo está la comunidad. Aunque es cierto que su Ejecutivo ha promovido reuniones y acciones concretas para actuar contra esta lacra, el drama de morir en el tajo no mereció un espacio en su intervención inicial.

Pasó de puntillas también Azcón de sus planes para luchar contra la violencia de género, a pesar de que en el último año su Gobierno ha puesto en marcha los primeros centros de atención a víctimas 24 horas. También de puntillas –pese a que la oposición le preguntó por ello– pasó por los millones que el Real Zaragoza tiene que abonar todavía para la construcción de la nueva Romareda. Esa que, cuando era alcalde de la ciudad, le iba a costar "cero euros" a los zaragozanos, pero que va a costar más de 150 millones, de los que la propiedad del club solo ha aportado 6 hasta ahora. Ya el año pasado el Real Zaragoza retrasó sus compromisos, lo que llevó a una redistribución de cuotas y una ampliación de capital 100% pública, 36 millones el Gobierno de Aragón y otros 36 el Ayuntamiento de Zaragoza.

Tampoco habló Azcón del impulso a las lenguas propias, una asignatura pendiente de un Gobierno de Aragón que no ha tenido una apuesta por una materia definitoria de la identidad de la comunidad, una riqueza cultural que no debería ser un arma arrojadiza entre partidos políticos.

El portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, y el diputado David Arranz entran al hemiciclo aragonés. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Y nada se supo, tampoco, de cuál es el desarrollo de su plan de concordia después de desmantelar la ley de Memoria Democrática que se aprobó en Aragón con amplio consenso y que fue la primera norma que derogó el Gobierno del PP y Vox tras llegar al Pignatelli en 2023.

La delegación socialista en las Cortes, liderados por la secretaria general, Pilar Alegría. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Desde Vox marcaron distancias con un PP que quiere dejar la carga de la responsabilidad sobre la ultraderecha. En el PSOE, la alternativa de Gobierno en Aragón, su líder Pilar Alegría proclamó que están «preparados» si se produce un adelanto electoral. Pero quedan cosas por pulir en las filas socialistas tras un proceso congresual que dejó heridas sin cerrar entre el lambanismo y el sanchismo. Para muestra un botón.

La segunda sesión del debate del estado de la comunidad sirvió también para que los socialistas –todos– tomaran café juntos en la cafetería de las Cortes. En Aragón y en los partidos quedan cosas por hacer. Después del debate, la vida sigue (casi) igual.