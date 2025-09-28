La planta de Stellantis Figueruelas recuperará sus niveles máximos de producción con la llegada de Leapmotor

La factoría automovilística de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza) está llamada a recuperar su máximo esplendor con la llegada de Leapmotor. Si nada se tuerce, la planta se prepara para recibir un nuevo impulso industrial con la incorporación de la emergente marca china a sus cadenas de montaje, en una primera fase con el modelo eléctrico B10. Este impulso permitiría a la instalación situarse en sus niveles máximos de producción, entre las 450.000 y las 500.000 unidades al año, una cifra no ha alcanzado desde antes de la pandemia por las fluctuaciones que se han ido produciendo en los últimos años por diversas circunstancias del mercado.

Entre 2020 y 2024, la planta ha experimentado cierta inestabilidad en su ritmo productivo: 390.000 vehículos en 2020, 334.000 en 2021, 365.500 en 2022, 386.000 en 2023 y 372.000 en 2024. La previsión para 2025 apunta a poco más de 300.000 unidades, lejos de los 470.371 coches fabricados en 2019, cuando alcanzó su segundo mejor registró desde que se puso en marcha la fabrica en 1982, solo por detrás del registrado en 2007 (485.857).

Con la incorporación del B10 de Leapmotor y otros modelos de esta firma, Figueruelas podría volver a operar a plena capacidad. Este aumento no solo eleva la producción, sino que se traduce directamente en creación de empleo, tanto en puestos directos en la fábrica como en la cadena de suministros y logística vinculada.

Aunque el proyecto se da por hecho en el sector, sigue pendiente de su confirmación oficial por la parte de las dos compañías implicadas en el mismo, algo no se espera que ocurra hasta que no convoque y resuelva la próxima convocatoria del Perte Vec (vehículo eléctrico y conectado).

La firma china de vehículos eléctricos no solo ensamblará el suv compacto B10, cuya producción está previsto que arranque en el tercer trimestre de 2026, sino que todo apunta a la llegada a medio plazo de un segundo modelo, el B05, que fue presentado oficialmente en la pasada edición del Salón del Automóvil de Múnich este mismo septiembre. Así lo reveló en fechas recientes el medio financiero chino International Financial News (IFNews), vinculado al People’s Daily, lo que otorga credibilidad y peso institucional al anuncio.

Más empleo y proveedores

La decisión sitúa a Figueruelas como plataforma industrial de Leapmotor en Europa, dentro de la joint venture (empresa conjunta) con Stellantis creada en 2023. Los planes contemplan fabricar unas 50.000 y 70.000 unidades del B10 en dos años y medio, con una media de 20.000-25.000 vehículos anuales, aunque la compañía estudia elevar esa cifra ante las buenas sensaciones que percibe en el mercado europeo del automóvil. La suma de este modelo y el B05 permitirá a la planta acercarse a la plena capacidad, con volúmenes de producción de entre 450.000 y 500.000 coches al año, niveles similares a sus récords históricos.

Este salto productivo tendrá un efecto directo en el empleo y en la industria auxiliar aragonesa, que ya empieza a notar los primeros movimientos. Desde primavera se han cerrado contratos con proveedores del entorno, abriendo la puerta a nuevas inversiones y consolidando a Aragón como un polo estratégico en movilidad eléctrica. El aumento de la actividad repercutirá en empresas de componentes, logística y servicios avanzados, lo que puede generar un círculo virtuoso en la economía regional.

Además del desembarco industrial de Leapmotor en la factoría zaragozana de Stellantis, la compañía asiática trabajan en el despliegue de otros proyectos industriales de calado. Entre ellos destacan un taller de montaje de baterías que se estudia instalar en Mallén, a 25 kilómetros de la planta de Figueruelas, o la reapertura de una planta de la planta de Fagor Ederlan (Grupo Mondragón) en Borja -en alianza con su socio chino Duoli Technology- para proveer de piezas a la marca asiática, lo que permitiría diversificar la cadena de suministro.

Todo ello se suma al gran imán industrial de la comunidad: la futura gigafactoría de baterías. La gran fábrica que impulsan conjuntamente CATL y Stellantis, con una inversión que asciende a 4.100 millones, está atrayendo a nuevas compañías asiáticas al territorio.

El Perte Vec, la pieza clave

El último fleco pendiente para acabar de amarrar la llegada de Leapmotor es la concesión de ayudas del Perte Vec (Vehículo Eléctrico y Conectado), un poderosa palanca que permitiría cubrir parte de la inversión que hace falta para adaptar una de las dos líneas de montaje de la planta de Figueruelas a los estándares y requerimientos técnicos del vehículo chino, algo necesario porque su plataforma es más ancha que la de los vehículos actualmente fabricados en esta factoría.

La compañía, de la mano de Stellantis, se presentará a la cuarta convocatoria de este programa, que cuenta con 1.250 millones de euros en préstamos y subvenciones, según aseguran fuentes próximas al fabricante chino.

Leapmotor, presente ya en 30 países, ha dejado claro que su prioridad inmediata no es la rentabilidad, sino el volumen. «Durante los próximos dos años no buscaremos altos márgenes, sino ocupar mercado», reconoció su vicepresidente, Li Tengfei. La serie B, que integra el B10 y el B05, está diseñada como la punta de lanza de esa expansión internacional: eléctricos compactos y asequibles, en torno a 30.000 euros, destinados a ganar cuota en Europa.

Con el respaldo de Stellantis y la financiación institucional pendiente, Figueruelas se perfila con una gran base industrial de Leapmotor en Europa. Más producción, más empleo y un nuevo refuerzo industrial para Aragón, lo que apuntala el protagonismo de esta comunidad en la transición hacia la movilidad eléctrica.