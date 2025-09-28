La ley, el racismo y el precio de la vivienda dejan en la calle a cada vez más jóvenes migrantes: "Hay que hacer algo"

Es complicado dar con cifras oficiales porque, de inicio, es complicado recopilar la información. El número de personas sin hogar que viven en Zaragoza fluctúa día a día, por lo que es difícil hacerse a la idea de cuánta gente, realmente, duerme al raso cada noche en la capital aragonesa. Según el último recuento fidedigno que se hizo en la ciudad, en el año 2023, eran 163. Pero todos los actores, instituciones y entidades que trabajan con el sinhogarismo apuntan en la misma dirección: ese número ha ido en aumento y encima se ha hecho más visible por situaciones como la que se da en el Parque Bruil, por lo que, lamentablemente, molesta más.

"Junio, julio y agosto fueron una locura. Dábamos 150 cenas todos los días y tuvimos que llegar a decir que no a la gente porque no dábamos abasto". Habla Javier Muñoz, voluntario de la Fundación San Blas y presidente de la Coordinadora de entidades para personas sin hogar. Sabe bien de lo que habla. Más allá del aumento de los números, lo que le preocupa es cómo ha cambiado el perfil.

"Antes las personas sin hogar respondían a un perfil típico. Eran españoles, en muchos casos, con problemas de salud mental y dependencias. Hoy son jóvenes, chavales con 20 o 25 años que vienen de Senegal, Guinea Conakry, Malí... Solo los malienses tienen derecho a protección internacional, el resto se quedan tirados en la calle hasta que pasan dos años y pueden optar a un permiso de trabajo. Hasta entonces están sin nada y las entidades llegamos hasta donde llegamos", explica.

Una persona duerme junto a La Aljafería. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Esta perversión del sistema, amparada por la ley de Extranjería, está "echando a perder" a muchos jóvenes que llegan "con unas ganas tremendas de trabajar". "El problema es que cuanto más tiempo pasan en la calle más difícil es poder rescatarlos después. Algunos son reclutados por mafias y se sacan dinero trapicheando, eso cuando no acaban con problemas de salud mental. No tienen nada y, a pesar de lo que se dice, no pueden cobrar ayudas", explica Muñoz.

Esos son los que están en peor situación. Los que ya cuentan con un trabajo se topan con la siguiente barrera: el precio de la vivienda. Los alquileres abusivos impiden a mucha gente poder entrar a vivir en un piso. Como mucho consiguen arrendar una habitación. Y a este panorama se añade un ingrediente más: el racismo. Lo cuenta Muñoz: "Un chaval de los que nosotros ayudamos está cobrando 1.800 euros, por lo que podía pagarse un alquiler. Hasta que no fui yo con él para entrevistarnos con el casero no le dieron el piso". Otros no tienen tanta suerte.

Eso en lo que se refiere al perfil que ha crecido más en los últimos meses. Con respecto a las cifras, estas resultan alarmantes. En la Fundación San Blas, hasta hace unos meses, daban unas 115 cenas cada día. Ahora en septiembre la cifra se ha estabilizado entorno a las 140. "En El Carmen dan 250 comidas todos los días y antes no llegaban casi nunca a las 200. El Refugio, con 72 plazas que creo que tiene, está lleno. Y el albergue municipal no da de sí", cuenta Muñoz. "Hay que hacer algo", insiste.

María Zambrano es voluntaria de la Olla Comunitaria, una iniciativa solidaria que reparte decenas de lotes de comida cada sábado en el corazón del barrio del Gancho. "Cada vez viene más gente", asegura, y aclara que no todos los nuevos usuarios son extranjeros. "Viene también gente mayor española que con la pensión no les es suficiente. Antes el 70% de las personas que atendíamos eran personas sin techo. Ahora la mitad son familias, jubilados y gente más joven que no llegan a fin de mes", cuenta Zambrano. De un tiempo a esta parte, el número de las personas a las que ayudan, unas 150, ha podido aumentar en un 50%.

Otros actores del sector apuntan, sin embargo, a que no han registrado un aumento en el número de solicitudes de ayuda para comprar comida. Es el caso de Cáritas, aunque explican en su caso que, dado que su intervención con este tipo de personas vulnerables tiene una perspectiva más global, las partidas de lo que destinan a alimentación y otros gastos como suministros y vivienda están más repartidas. Sea como fuere, la situación en el Parque Bruil de Zaragoza, donde cada noche duermen decenas de personas sin hogar, ha evidenciado una realidad que cada vez es más gente duerme al raso en la capital aragonesa. Y el frío ya ha llegado.