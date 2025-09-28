La lluvia inunda las vías del tranvía y obliga a cortar el paso en Parque Goya

El servicio del tranvía permanece interrumpido en estos momentos en Zaragoza tras la lluvia que ha comenzado a descargar con fuerza pasadas las 17.30 horas. Fuentes de la compañía han informado de que el temporal ha inundado el paso de Goya, por lo que se ha cortado el tramo comprendido entre las paradas de Legaz Lacambra/Adolfo Aznar y la avenida de la Academia. "El resto de la línea funciona con normalidad", han señalado.

Ante esta situación se han establecido autobuses alternativos para garantizar el transporte en esta zona de la ciudad. En la margen izquierda, de hecho, también ha descargado granizo.