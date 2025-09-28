Los partidos salen en tromba por la postura del PP y el trasvase y exigen "claridad" a Azcón

La política hidráulica en Aragón es algo muy serio. La historia y la amenaza del trasvase del Ebro, que ha acompañado en las últimas décadas a la comunidad autónoma y ha sido el motivo de algunas de las manifestaciones y protestas más numerosas de la democracia, ha vuelto al primer plano de la política autonómica tras la cumbre celebrada por el PP en Murcia para hablar, principalmente, de inmigración.

Pero el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, habló de la necesidad de "llevar el agua que sobra adonde hace falta", ante un público murciano entregado, con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, encantado, y ante los aplausos del presidente de Aragón, Jorge Azcón. Feijóo no pronunció la palabra trasvase, ni la palabra Ebro, pero su reflexión sobre la "solidaridad" entre las cuencas "más húmedas a las más secas" suena a propuestas que ya fueron rechazadas en Aragón y que marcan una línea roja para el futuro de la comunidad autónoma.

Fuentes del PP de Aragón han recalcado su posición, mantenida en los últimos años, que es "clara". "Nuestra posición está radicalmente clara. En Aragón no sobra agua, necesitamos cada gota para poder garantizar nuestro crecimiento actual y futuro", han defendido, después de la reunión en Murcia, en la que Azcón no ha hecho referencia a las palabras de su líder ni del presidente murciano.

Pero los partidos han salido en tromba a reprochar su aplauso a Feijóo cuando este hablaba de "llevar el agua de donde sobra a donde se necesita", una forma de hablar del trasvase entre cuencas, sin mencionarlo.

La secretaria general PSOE aragonés y ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, no ha tardado en hacerse eco de las palabras de Feijóo y en el detalle de que el presidente Azcón le haya aplaudido nada más decirlo. En redes sociales, a través de su cuenta oficial en X, antes Twitter, le ha afeado al líder conservador que insista en los trasvases. "Azcón a favor del trasvase. Azcón, en contra de Aragón", ha criticado la socialista. Y tampoco ha tardado en llegar la respuesta de los populares. También el vicesecretario general del partido en Aragón, Darío Villagrasa, ha rememorado viejos lemas y ha denunciado que "25 años después, el PP sigue en las mismas". "Mira cómo viene el agua, mírala cómo se va, mira cómo se la llevan Matas, Cañete y Aznar", ha criticado.

Los populares no han tardado en responder a la líder socialista. "Eres una hipócrita. La única que ha votado un trasvase del Ebro has sido tú", han reprochado, en referencia a su voto a favor del trasvase de 2008 a Barcelona.

También desde Aragón-Teruel Existe le han recriminado a Azcón su aplauso mientras Feijóo aseguraba que hay que trasladar el agua de las "zonas donde sobra adonde la necesitan". Y desde Chunta Aragonesista, su diputado en el Congreso de los Diputados, Jorge Pueyo ha denunciado que "Feijóo se ha reído de los aragoneses en presencia de nuestro presidente ausente y silente". "Con Azcón no tenemos un presidente, tenemos un candidato a ministro que antepone sus intereses a los de Aragón", ha criticado Pueyo.

Por su parte, el presidente del Partido Aragonés y portavoz de la Agrupación Parlamentaria PAR-Grupo Mixto en las Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo, ha reclamado hoy al Partido Popular de Aragón y al Partido Popular de España que "digan de una vez por todas, de una forma clara, unánime y unísona si defienden un trasvase del Ebro o no, porque el PAR, si hay alguien que defiende un trasvase del Ebro, estará justo enfrente".

"Espero que el presidente del Partido Popular de Aragón, Jorge Azcón, alce la voz, tenga voz propia, que defienda que Aragón esté por encima de todo y que lo demuestre de una forma contundente", ha señalado Izquierdo antes de añadir que "para el Partido Aragonés, no hay fisuras, no hay cortes y no hay nada que pueda ser negociable frente a un trasvase".

El presidente del Partido Aragonés ha afirmado que "hay un mantra que los aragoneses seguramente nunca podremos eliminar, una sombra que nos persigue durante toda la historia y que cada vez que un presidente del Gobiern, da igual del color que sea, va al Levante español y agita el trasvase".

Ha señalado que "hay un partido que es Vox que ya no se esconde y, aun así, la gente le vota sorprendentemente". Por todo ello, ha señalado que "a veces uno se pregunta si los aragoneses tenemos claro lo importante que es el agua, si somos conscientes de que el día que Aragón no sea dueña de su propia agua no tendrá nada".

"Agua, viento y sol, esas son las cosas que Labordeta reclamaba para esta tierra, que son nuestras y que son imprescindibles, y hoy vemos a un Núñez Feijóo, un presidente del Partido Popular gris, un presidente oscuro, un presidente al que nadie ve como presidente del Gobierno de España, ir a Murcia a mendigar unos votos diciendo que hará un trasvase del Ebro cuando él sabe que es imposible hidrológicamente, ambientalmente y económicamente, pero aun así lo defiende", ha concluido Izquierdo.