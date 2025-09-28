Premier Pigs, de Cataluña a Sijena: Doce años de aventura en Aragón

Premier Pigs SL aparece en el último Estudio sobre Cambios de Domicilio publicado por Informa D&B, filial de Cesce, como el principal movimiento en Aragón de cambio de domicilio y uno de los más relevantes en toda España. Esta empresa catalana tiene ahora una presencia relevante en Aragón con explotaciones de porcino y aviar, así como una fábrica de piensos en Bujaraloz, y cambió su sede social ubicada en Peñalba (Huesca) desde 2018 por la de Lérida, donde siempre ha mantenido su domicilio fiscal, a pesar de que hace ya más de 12 años que inició su aventura en la comunidad aragonesa. Comenzó a finales de 2012 cuando decidió comprar "más de mil hectáreas de suelo en Villanueva de Sijena" para iniciar una aventura que no va a terminar con esta modificación de su sede social hecha ya en febrero de 2025.

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN analiza junto a sus propietarios los motivos de este cambio que en la estadística supone llevar sus más de 200 millones de euros de facturación a su nuevo domicilio social, en Lérida, que obedece, aseguran, a las molestias administrativas que le generaba mantener dos domicilios en municipios distintos.

"Nos llegaban cartas a Lérida y a Aragón y eso al final es un trastorno, al final siempre es mejor unificarlas", afirman desde Permier Pigs. Sus propietarios garantizan que "no vamos a cerrar ninguna instalación de Aragón, porque es donde más crecemos, y además tenemos en mente seguir invirtiendo". Concretamente en las más de 5.000 hectáreas que ya tienen en el entorno de Pina de Ebro, dentro de un volumen de activos que supera las 7.000 en toda la comunidad. Con un activo muy destacado como es la Fábrica de Piensos de Bujaraloz, su buque insignia en el territorio aragonés.

¿Por qué decidieron mudarse a Aragón en 2012? "Vimos la posibilidad de tener más crecimiento en Aragón que en Cataluña. Ahora nos damos cuenta de que lo descubrimos tarde", aseguran desde la empresa catalana, que explica que influyó mucho en su decisión el "contexto político", ya que no eran "de la cuerda" de unos partidos independentistas que emergían con fuerza en Cataluña a nivel político, pero también porque vieron "que políticamente en Aragón estaba bien visto que el sector primario creciera y acabó siendo un gran adelanto para nuestras empresas porque nos abrió muchas puertas". "La pena fue descubrirlo tarde, pero más vale tarde que nunca", insisten, porque en Aragón hubo un auténtico 'boom' en este sector entre los años 2000 y 2015 y su aterrizaje fue tardío.

En este sentido se produce el desembarco en Vilanueva de Sijena y su posterior expansión a municipios del entorno comprando suelos y naves que hoy utilizan en un negocio boyante y en constante crecimiento. Y es que, añaden, en aquellos años "con la misma normativa en la mano, era más fácil de cumplirla en Aragón, con la ayuda que ofrece la administración también, que en Cataluña donde todo eran trabas". "Podemos decir que eran distintos nuestros objetivos", con respecto a los partidos que mandaban en la comunidad vecina. Entonces tenían unos 200 empleados y ahora tienen más de 450 y creciendo, con más de 30 empresas en Aragón, de las que solo 4 han mudado su domilicio fiscal, entre ellas la matriz.

En las más de mil hectáreas de Villanueva de Sijena empezaron su expansión, con cuatro explotaciones de gallinas y otras explotaciones vinculadas al sector primario siempre. Hasta que en 2018 se produjo ese cambio de domicilio social en Peñalba, donde ha permanecido siete años. Luego llegó la Fábrica de Piensos de Bujaraloz, estrenada hace solo dos años y que se ha convertido en su principal activo en la comunidad.

¿El cambio de domicilio social a Lérida irá acompañado de cierres en sus plantas de producción? Tajantemente no. «Solo estamos creciendo en Aragón, ¿cómo nos vamos a plantear movernos de aquí?», responden sus propietarios. «Tenemos muchas tierras en Aragón y solo nos planteamos seguir expandiéndonos en los próximos años», afirman de forma rotunda. «El cambio de domicilio social a Lérida no lo hicimos por ninguna razón en concreto, solo porque nos ocasionaba problemas tenerla en un lugar diferente a donde estaba el domicilio fiscal, pero nada más que eso», concluyen.