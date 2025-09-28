"El producto aragonés es muy apreciado más allá de Aragón"

Pregunta: El de Utebo fue el primer hipermercado que Alcampo abrió en España. ¿Qué supone para la empresa ese hipermercado y el territorio de Aragón en general?

Respuesta: Para Alcampo, el hipermercado de Utebo tiene un significado muy especial: fue la primera aventura de Auchan fuera de Francia, y abrir este centro en Aragón supuso un reto lleno de ilusión y aprendizaje. La acogida de la sociedad aragonesa nos recibió con calidez, y nos animó a seguir esforzándonos para crecer en España.

Por eso Aragón representa el punto de partida de Alcampo, la tierra que nos vio nacer y que siempre nos acogió con entusiasmo. Es donde hemos dado los primeros pasos no sólo en el formato hipermercado sino en el supermercado, con el por entonces Sabeco, y eso para nosotros es inolvidable.

P: ¿Cuál es su vínculo con Aragón?

R: Nuestro arraigo con Aragón es firme, porque tenemos lazos muy fuertes que nos unen a esta Comunidad en la que cada día hemos trabajado para ofrecer una cesta de la compra variada, de calidad y al mejor precio. Este modelo de comercio ha ido evolucionando con el tiempo para adaptarnos a las diversas necesidades de nuestros clientes.

Fieles a nuestros valores fundacionales en Alcampo siempre nos ha guiado el objetivo de contribuir al desarrollo económico, social y medioambiental de Aragón, creando riqueza y estableciendo relaciones duraderas con proveedores locales. Algunos, como Way Fruits o Jumosol, empresas ya dirigidas por segundas y terceras generaciones, nos acompañan desde el primer día que abrimos nuestras puertas. Ellos, que hoy son proveedores para toda España, son un ejemplo de nuestra apuesta sincera por la creación de valor compartido y el aprendizaje coral.

P: ¿Cuál es la hoja de ruta de Alcampo en Aragón para los próximos años en términos de inversión, expansión o modernización de tiendas?

R: Tras invertir más de 6 millones de euros en la remodelación de centros en los últimos años, este año continuaremos modernizando varios supermercados para que cada espacio resulte más cómodo, sostenible, eficiente y adaptado a nuestros clientes.

Queremos que las tiendas ofrezcan un entorno moderno y personalizado, un punto de encuentro, un ágora donde la experiencia de compra destaque en cada rincón, a la vez que sirvan de escaparate de un fantástico surtido de frescos y productos locales.

Alcampo apuesta por un producto local y de cercanía, sello de una gastronomía rica y variada / Alcampo

P: Alcampo ha reforzado en los últimos años su apuesta por el producto de cercanía. ¿Qué porcentaje del surtido agroalimentario en Aragón procede de proveedores locales o regionales?

R: En Alcampo reforzamos día a día nuestra apuesta por los productos de Aragón a través de una colaboración cada vez más estrecha con los productores locales. En 2024 trabajamos con 381 proveedores aragoneses, realizando compras por más de 258 millones de euros, clara evidencia del apoyo a la economía local.

Más que hablar de porcentajes, es importante destacar el crecimiento de estas relaciones y los proyectos que desarrollamos juntos, como la Jornada de Proveedores de Alimentos y Bebidas de Aragón que celebramos desde hace años y fomenta el diálogo y la innovación. Nuestro objetivo es que cada tienda refleje la riqueza agroalimentaria de la región, ofreciendo productos únicos fruto del trabajo compartido con los productores aragoneses.

P: ¿Hay algún producto concreto de Aragón que haya funcionado especialmente bien en sus lineales, incluso fuera de la comunidad?

R: El producto aragonés es muy apreciado más allá de Aragón. En nuestros lineales ofrecemos una amplia variedad de productos aragoneses que abarcan desde verduras, frutas y hortalizas hasta vinos, chocolates, conservas, quesos, embutidos y productos cárnicos. Entre los más destacados se encuentran IGP Ternasco de Aragón o el cerdo Duroc IGP Teruel que en este caso comercializamos bajo nuestra marca con el sello Cultivamos lo Bueno, así como las cebollas DOP Fuentes de Ebro, que tienen una fantástica acogida.

Además, promovemos activamente el conocimiento y puesta en valor de los alimentos aragoneses en otros territorios, como Madrid o Valencia celebrando campañas específicas que permiten dar visibilidad a la riqueza agroalimentaria de la región y acercar estos productos a hogares de toda España. Ver cómo lo auténtico de nuestra tierra llega a tantos consumidores es motivo de orgullo.

P: ¿Cómo seleccionan a los proveedores aragoneses? ¿Qué requisitos valoran más: calidad, volumen, sostenibilidad, precio...?

R: Son muchos los factores que entran en juego, como la calidad, la autenticidad, la sostenibilidad entendiendo ésta en su triple vertiente (económica, social y ambiental) la recuperación de sabores y olores de antaño o la capacidad de suministro. Además buscamos relaciones duraderas basadas en la confianza y en el deseo de mejorar juntos.

P: La empresa ha apostado recientemente por incorporar cada vez más productos de la marca Alcampo a sus tiendas. ¿Es una tendencia que se va a mantener o, incluso, a aumentar?

R: En Alcampo trabajamos día a día para asegurar un amplio surtido de productos y marcas, apostando por el desarrollo de grandes y pequeños proveedores nacionales y locales.

Nuestra marca convive armónicamente con el resto de marcas, sin olvidar que los productos Alcampo se elaboran, fabrican o envasan por productores, muchos de ellos de nuestro entorno. Eso es también crear valor y riqueza en el territorio.

Desayunos y meriendas con corazón es una de las muchas propuestas de colaboración social que ofrece Alcampo / Alcampo

P: ¿Por qué valores se rige Alcampo? ¿Y qué iniciativas lleva a cabo en Aragón que los respalden?

R: Confianza, apertura y excelencia son los valores que nos guían. Cada día las personas de Alcampo trabajamos para hacer realidad nuestra visión: “Comer Bien y Vivir Mejor, cuidando el Planeta”, ofreciendo a nuestros clientes el mayor surtido, los mejores precios y una experiencia de compra inigualable.

Asimismo, precisamente en el marco de nuestra visión y nuestros valores, desarrollamos nuestro negocio con el objetivo irrenunciable de que sea económicamente eficaz, socialmente justo y medioambientalmente respetuoso.

En este sentido, apostamos por la igualdad de oportunidades, por la proporción de la buena alimentación y por el apoyo a colectivos vulnerables En un plano ambiental trabajamos en tres ejes fundamentales: la lucha contra el cambio climático, la conservación de la biodiversidad y el impulso de la economía circular.

En materia de economía circular, apostamos por un modelo que prioriza la prevención de residuos, su valorización, el rediseño de productos y envases, y la reutilización de recursos para que no terminen en el vertedero. Esta estrategia se traduce en el diseño y ejecución planes de acción específicos en áreas como la reducción del plástico, el desperdicio alimentario así como el diseño, la comercialización de productos y servicios circulares.. En este último aspecto en Aragón contamos con tres centros que son Residuo Cero, es decir ningún residuo de los que generamos en el desarrollo de nuestra actividad termina en vertedero, un proyecto que tiene detrás una historia de aprendizaje, innovación y apuesta conjunta por la sostenibilidad de la mano de la aragonesa Saica.

P: Además de a nivel medioambiental, ¿Qué tipo de iniciativas sociales lleváis a cabo?

R: También acompañamos a Alcampo Scorpio 71 para promover el deporte de base y los buenos hábitos, colaboramos con Atades en la elaboración de productos que comercializamos bajo nuestra marca y otros proyectos respaldados por nuestra fundación. Participamos activamente en la lucha contra el desperdicio alimentario de la mano del Banco de Alimentos y colaboramos, entre otras organizaciones, con Cruz Roja.

Todo esto, que listo a modo de ejemplo, forma parte de nuestro día a día, de nuestro profundo convencimiento de crear valor en el territorio.

P: ¿Qué políticas está desarrollando Alcampo en Aragón para reducir la huella de carbono en transporte, envases o logística?

R: A nivel internacional hemos marcado el ambicioso objetivo: reducir un 46 % (Alcances 1 y 2) y un 25 % (Alcance 3) nuestras emisiones para 2030.

En 2024, hemos conseguido reducir nuestras emisiones de CO2 por metro cuadrado un 9 %. Hemos avanzado especialmente en la reducción de fugas de gases refrigerantes y destaco también el uso de energía renovable, de hecho nuestras emisiones en este sentido son cero porque desde 2018 trabajamos con electricidad 100 % renovable. En este sentido, dando un paso más, instalamos en las cubiertas de nuestro centro de Utebo y de Teruel placas fotovoltaicas.

En nuestra Huella de Carbono medimos también las emisiones derivadas del consumo de agua, uso de papel, actividad logística, desplazamientos de clientes y trabajadores, servicio de entrega a domicilio, uso de vehículos propios, viajes de negocios, la propia comercialización de productos y la gestión de residuos.

Alcampo utiliza un 100% de energía renovable. Además, tienen instaladas placas fotovoltaicas tanto en los centros de Utebo como Teruel / Alcampo

P: ¿Qué valor añadido aporta Alcampo que no aporten otras empresas de la competencia?

R: Cada empresa aporta valor, es indudable. En nuestro caso, estoy firmemente convencido de que Alcampo combina surtido amplio y de calidad, precios competitivos y un compromiso genuino con Aragón. Escuchamos a productores y clientes, generamos alianzas duraderas y visibilizamos productos locales, fortaleciendo la economía regional y creando vínculos que trascienden la compra y venta.

P: Usted conoce bien el tejido económico del Valle del Ebro.¿Qué retos cree que afronta el sector agroalimentario aragonés para posicionarse en un mercado cada vez más competitivo y globalizado?

R: Aragón cuenta con un sólido músculo productivo, siendo el sector agroalimentario un pilar fundamental de nuestra economía nacional. Además, su posición estratégica facilita la logística y, en los últimos años, hemos observado una notable evolución en la digitalización, posicionando a Zaragoza como referente en innovación y tecnología.

En este marco, debemos continuar trabajando para mejorar la competitividad de nuestras empresas, apostando con determinación por la innovación, la diferenciación y la autenticidad, así como por la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, que condiciona la producción y la economía.

Con estos cimientos, Aragón tiene la oportunidad de ser líder en el mercado global, consolidando un modelo que combine calidad, tecnología y sostenibilidad, y proyectando nuestra región como un referente de excelencia en producción y competitividad.