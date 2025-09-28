El Puerto de Bilbao acelera hacia la logística verde: conectividad, energía y digitalización al frente

El Puerto de Bilbao cerró 2024 con 34,4 millones de toneladas de mercancía movilizadas, un récord que respalda su ambicioso plan de transformación. Con el foco en la electrificación de muelles, energías renovables, combustibles verdes e intermodalidad, el puerto refuerza conexiones ferroviarias con Aragón y avanza para convertirse en referente internacional de logística verde y digital, donde hasta ahora acumula más de 200 conexiones portuarias con países de Europa Atlántica

Apuesta por la electrificación

El Puerto de Bilbao está llevando a cabo un ambicioso plan de transición energética con el proyecto BilbOPS (Onshore Power Supply), que incluye la electrificación progresiva de sus muelles. La primera fase, centrada en la terminal ro-ro del Muelle A5, se prevé que entre en funcionamiento en el primer trimestre de 2026.

La segunda fase, que abarca las terminales del ferry, de contenedores y de cruceros, se espera que esté operativa a finales de 2027. En total se están construyendo 11 puntos de conexión para que los buques de línea regular se conecten a la red durante sus operaciones de carga y descarga. De este modo, se reducirán hasta un 40% las emisiones de dióxido de carbono y otros contaminantes, además del ruido.

A ello se suma la apuesta por los combustibles verdes. La refinería Petronor, gestionada por Repsol y ubicada en el puerto, ha iniciado la producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos, que abren la puerta a un cambio profundo en la movilidad marítima y terrestre.

En paralelo, Bilbao participa en un corredor de hidrógeno renovable junto con los puertos de Ámsterdam y Duisburgo, que aspira a conectar el País Vasco con el corazón industrial de Europa mediante una red logística de energías limpias. Todo ello convierte al enclave vizcaíno en candidato a ser hub energético del Atlántico.

Intermodalidad y expansión estratégica

El impulso del transporte combinado es otro de los grandes objetivos de la Autoridad Portuaria. El Puerto de Bilbao trabaja en aumentar la cuota ferroviaria, que ya es del 27%, en línea con las metas de sostenibilidad marcadas por la Unión Europea.

El Puerto de Bilbao acumula conexiones con 200 puertos, formando un corredor sostenible con Ámsterdam y Duisburgo / Bilbaoport

Dentro de este marco se han reforzado las conexiones con Aragón que alcanzan los 24 servicios semanales con las diferentes terminales ferroviarias de la región. A finales del año pasado, se estableció un servicio intermodal de transporte de cereales hacia Huesca para facilitar las importaciones agroalimentarias de Aragón. Estas conexiones refuerzan la vinculación del puerto con el interior peninsular y lo acercan a sectores estratégicos para la economía española.

En el ámbito marítimo, destaca la apertura de una nueva ruta ro-ro con Polonia, que amplía las conexiones del puerto con el norte de Europa y favorece el transporte de vehículos y carga rodada. Esta nueva conexión se suma a las ya existentes con países de Europa Atlántica, tanto en contenedor como para otro tipo de cargas, que conectan el Puerto de Bilbao con más de 200 puertos europeos.

Nuevas infraestructuras

El crecimiento de la demanda ha impulsado también el desarrollo de nuevas infraestructuras. Actualmente se avanza en la construcción de un nuevo muelle en el Espigón Central, que añade más de 30 hectáreas operativas y más de mil metros dispuestos para el atraque de los barcos. Esta ampliación permitirá acoger nuevos tráficos en el puerto en los próximos años.

El Puerto de Bilbao afronta una etapa decisiva. La sostenibilidad energética la digitalización de procesos y la intermodalidadse presentan como herramientas para mantener su competitividad en un contexto global en el que puertos como Barcelona o Tarragona dan pasos similares. Con todas estas iniciativas en marcha, el Puerto de Bilbao busca reforzar su papel como nodo logístico del Atlántico.