Rozalén deja su 'huella' en el Paseo de las Estrellas: "Hoy comienza una historia de amor con Cariñena, ¡viva el vino!»

«Estamos en tiempos en que se agradece mucho que te digan que te quieren y que eres bienvenida en un sitio. Por eso, hoy comienzo una historia de amor con este pueblo, que habrá que seguir regando y con el que seguiré brindando mucho. ¡Viva el vino!”. Así agradeció este domingo la cantante y compositora Rozalén el reconocimiento que le ha brindado la Denominación de Origen Cariñena, tras dejar las huellas de sus manos impresas en una hoja de vid de cemento en el Paseo de las Estrellas.

Rozalén, que también firmó en el libro de oro de la DO, ha puesto la guinda a la 59ª edición de la Fiesta de la Vendimia, que terminó ayer tras otro gran éxito de participación y actividades. «Aragón es ya una segunda casa y más ahora que es el primer lugar donde están mis manos», añadió. Además, reivindicó «el orgullo de ser de pueblo» para ensalzar el festival Divino, donde actuó, y el vino de la D. O. Cariñena, «con el que seguro vamos a brindar después de mi actuación», dijo.

Durante todo el fin de semana, la Fiesta de la Vendimia se ha vivido intensamente con una veintena de casetas para degustar los mejores vinos de la D.O. Cariñena, acompañados de la mejor gastronomía y con actuaciones musicales. Una de las estrellas ha sido la caseta especial para servir los tres primeros vinos de la gama Garnacha Nueva de Cariñena, una propuesta que reinterpreta la variedad más característica de la zona con vinos frescos y vibrantes, de 11º de graduación, para responder a las nuevas demandas del público.

Con la suma también del programa de actos y el buen tiempo registrado durante todo el fin de semana, se ha batido del récord de asistencia, con 4.000 visitantes en la Feria del Vino, según señalaron los organizadores.

La caseta de Garnacha Nueva Cariñena en la Feria del Vino, este fin de semana. / ROSS LECCA

El presidente de la D.O. Cariñena, Antonio Serrano, recordó que este año, además de los títulos de Fiesta de Interés Turístico Nacional y Ciudad Europea del Vino, se ha celebrado la apertura del nuevo Cariñena Wine Museum y subrayó que la cosecha prevista de este año -55 millones de kilos de uva- «va a ser un poco más corta de lo esperado inicialmente, pero mayor que la del año anterior y con una calidad excelente».

Por su parte, el alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz, destacó el éxito de los actos y destacó que todavía quedan importantes eventos. «Noviembre va a ser muy intenso, dentro del mes del enoturismo, recibiremos a la soprano Ainhoa Arteta, vamos a celebrar un simposio sobre los orígenes del vino, cursos de la Universidad de Zaragoza y muchas actividades culturales», indicó.